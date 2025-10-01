Σκηνές θρίλερ στο Βενιζέλειο: Νεαρός μπήκε από το μπαλκόνι για να κλέψει ασθενή!

Συναγερμός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όταν νεαρός επιχείρησε να κλέψει πορτοφόλι, όμως η ασφάλεια τον εντόπισε έγκαιρα. Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 30 Οκτωβρίου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όταν ένας 22χρονος Σύριος επιχείρησε να κλέψει μέσα από δωμάτιο νοσηλείας. Ο νεαρός μπήκε από το μπαλκόνι, στοχεύοντας το πορτοφόλι μιας ασθενούς. Ωστόσο, η παρουσία του έγινε αμέσως αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου, το οποίο ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αρχές έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν προτού προλάβει να ολοκληρώσει την κλοπή. Το πορτοφόλι, που είχε ήδη αρπάξει, βρέθηκε πεταμένο και επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά του.