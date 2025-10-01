Σκηνές θρίλερ στο Βενιζέλειο: Νεαρός μπήκε από το μπαλκόνι για να κλέψει ασθενή!

- Tags
- βενιζέλειο
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης...
Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή...
Ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔ Κρήτης για μη...
Η δήλωση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου Ο Δήμαρχος...
Εξάρθρωση κυκλώματος-μαμούθ: Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και επιχειρηματίες πίσω από απάτη εκατομμυρίων με εικονικές εταιρείες!
Με περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, το κύκλωμα κατάφερε...
Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η επίθεση του Ισραήλ – Πρώτοι στόχοι τα πλοία Alma και Sirius
Το σήμα από πολλά πλοία του Global Sumud Flotilla...
Άρτα: 28χρονη έγκυος έχασε την ζωή της μέσα σε νοσοκομείο
Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα η είδηση του θανάτου...
Πάνος Ρούτσι: Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα...