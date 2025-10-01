ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Οι περιοχές και οι ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος στην Κρήτη σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.
Στο Ηράκλειο
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο χωριό Μουρνιά του Δ. Αρχανών – Αστερουσίων, στην περιοχή του ποιμνιοστασίου Ξυλούρη, της περιοχής διάνοιξης του δρόμου από το Δήμο και της οικίας Στειακάκη.
Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, στο δρόμο μετά τις Κουνάβους, και το πρατήριο υγρών καυσίμων της BP και της γέφυρας των Πεζών, στην περιοχή της γεώτρησης Ξυλούρη.
Από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο χωριό Τεφέλι και στην περιοχή του ελαιουργείου Τεφελίου.
Στο Ρέθυμνο
Από 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στον Δήμο Μυλοποτάμου, στις περιοχές Μελιδόνι, Τυροκομείο Ένωσης, Σπήλαιο, αντλιοστάσια, ποιμνιοστάσια, κεραίες περιοχής.
Στο Λασίθι
Από 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στον Δήμο Ιεράπετρας, στις περιοχές Αμμουδάρες, Γαβρίλη, Μύρτος, Μουρνιές, Ρίζα, Γδόχια, Βάτος, Μύθοι, Σαρακίνα, Μάλλες, Χριστός, Πάρσας, Σελάκανο.
Στα Χανιά
Από 6:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον Δήμο Πλατανιά στις περιοχές Μάλεμε, Ξαμουδοχώρι, Πύργος Ψηλονερού, Κοντομαρί, Ξηροκάμπι, Κυπάρισσος, Γεράνι, Λειβάδια Γερανίου (βιολογικός ΔΕΥΑΒΑ, ΟΑΔΥΚ Γεράνι), Μανωλιόπουλο, Λουτράκι, Ψαθόγιαννο, Μπαμπιόλο.
Από 8:30 π.μ. έως 2:30 μ.μ. στον Δήμο Γεωργιουπόλεως, στις περιοχές Κουρνάς (από λίμνη είσοδος του χωριού).
neakriti.gr