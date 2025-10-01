ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την μελέτη κατασκευής των δυο κτιρίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μελέτη κατασκευής των κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Πρόκειται για ένα βήμα που φέρνει πιο κοντά την ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης, στο οποίο έχουν ήδη κατασκευαστεί ένα γήπεδο μπάσκετ με ελαστικό ακρυλικό τάπητα, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 με συνθετικό χλοοτάπητα, ο χώρος στάθμευσης και οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, στη δεύτερη φάση του έργου, θα κατασκευαστούν οι υποδομές οι οποίες θα καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου και ειδικότερα τα δυο βιοκλιματικά κτίρια τα οποία θα περιλαμβάνουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία.

Πρόκειται για ένα έργο που, όπως έχουν επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, αποφέρει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο και λειτουργικό αθλητικό κέντρο.
Η χρηματοδότηση της μελέτης, προϋπολογισμού 170.751,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή...

0
Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Γενικό πρόγραμμα του...

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή...

0
Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο...

0
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Γενικό πρόγραμμα του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Κέρδη άνω των 2,3 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Γενικό πρόγραμμα του...

Ρέθυμνο:Μαθήματα θεάτρου με τον Βαγγέλη Λιοδάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα «ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΘΕΆΤΡΟΥ» με τον Βαγγέλη Λιοδάκη ξεκινούν τον...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST