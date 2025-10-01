Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την μελέτη κατασκευής των δυο κτιρίων

Την διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μελέτη κατασκευής των κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Πρόκειται για ένα βήμα που φέρνει πιο κοντά την ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης, στο οποίο έχουν ήδη κατασκευαστεί ένα γήπεδο μπάσκετ με ελαστικό ακρυλικό τάπητα, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 με συνθετικό χλοοτάπητα, ο χώρος στάθμευσης και οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, στη δεύτερη φάση του έργου, θα κατασκευαστούν οι υποδομές οι οποίες θα καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του Αθλητικού Κέντρου και ειδικότερα τα δυο βιοκλιματικά κτίρια τα οποία θα περιλαμβάνουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποδυτήρια, κυλικείο, βοηθητικούς χώρους, αποθήκες και γραφεία.

Πρόκειται για ένα έργο που, όπως έχουν επισημάνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, αποφέρει σημαντικά οφέλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο και λειτουργικό αθλητικό κέντρο.

Η χρηματοδότηση της μελέτης, προϋπολογισμού 170.751,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γίνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.