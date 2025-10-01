Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων οργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου

Μια όμορφη, συγκινητική γιορτή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμέ-νων που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αλικαρνασσού (Κ.Η.Φ.Η.), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα ΚΟΙΦ-ΑΠΗ Αλικαρνασσού πραγματοποιήθηκε σε γιορτινό κλίμα προς τιμήν των ηλικιωμένων μελών του Κέντρου, σκόρπισε πολύ κέφι και περιλάμβανε μαντινάδες, μουσική, χορό, τραγούδια από την ομάδα χορωδίας ΚΟΙΦ-ΑΠΗ και διάφορα εδέσματα. Η γιορτή έκλεισε με δώρα που προσφερθήκαν στους ωφελούμενους όπως κατασκευές , κάρτες και χειρόγραφο έντυπο για την πρόσφορα των ηλικιωμένων στην κοινωνία ,από την Κοινωνική Λειτουργό του Κ.Η.Φ.Η.

Τα ΚΗΦΗ λειτουργούν με την υποστήριξη και την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού και Κοινοτικού Ταμείου, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2021-2027.