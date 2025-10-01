8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ρεθύμνης

8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 [8οN.S. Art Festival 2025]

Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης

Γενικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Το 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 (8o N.S. Art Festival 2025) που έχει ως γενικό θέμα τον Κάνναβο, σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης σας καλεί να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του, οι οποίες ξεκινούν στις 7 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώνονται στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Στο φεστιβάλ, θα συναντηθείτε και θα συνομιλήσετε με τους 75 συμμετέχοντες, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Κύπρο, σε δύο χώρους φιλοξενίας, μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. Στην ΑRTGallery Μορφές και στο Σπίτι του Πολιτισμού.

Στην ARTGallery Μορφές, θα φιλοξενηθούν δύο διαδοχικές εικαστικές εκθέσεις, ενώ στο Σπίτι του Πολιτισμού θα γίνουν εκθέσεις εικαστικών και αρχιτεκτονικής, θεατρικές – μουσικοθεατρικές παραστάσεις, βιωματικά εφηβικά εργαστήρια, παρουσίαση βιβλίου, προβολή κινηματογραφικής ταινίας και ένα διήμερο διεπιστημονικό συμπόσιο με θέμα:

Κάνναβος στην Αρχιτεκτονική, την Κοινωνιολογία, την Ψυχολογία, την Αρχαιολογία, την Εκπαίδευση και τις Παραστατικές Τέχνες, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων και ανθρώπων της Τέχνης.

Ο κάνναβος, είναι το επινοημένο περίγραμμα με χαρακτηριστικά το μέτρο, την αναλογία και την κλίμακα. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σχεδιαστικά-οργανωτικά εργαλεία, που καθόρισαν την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και την Τέχνη από την αρχαιότητα έως και σήμερα.

Παρότι η έννοια του καννάβου έχει λανθασμένα περιοριστεί σε ερμηνείες, που τη συνδέουν με την αυστηρότητα και την μονοτονία, εν τούτοις είναι φορέας πολλαπλών νοημάτων και συμβολισμών και μπορεί να υιοθετεί ποικίλες μορφές. Η “σχιζοφρενική” του φύση, μας επιτρέπει διπλές ή και πολλαπλές εστιάσεις που στο τέλος αποδεικνύονται ως εξαιρετικά γόνιμες. Εξ αιτίας αυτού, καλούμαστε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα: Μπορεί η κεντρική ιδέα της δομής ενός καννάβου να περιορίζει την ελευθερία ή να οδηγεί προς στην ελευθερία;

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν.

Πληροφορίες: 8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ., Χρυσούλα Σκεπετζή, τηλ. 6976955084 https://nsartfestival7.wordpress.com/

Πρόγραμμα εκδηλώσεων του 8th N.S. Art Festival 2025

Σπίτι Πολιτισμού:

*Τετάρτη 15 Οκτωβρίου έως Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 6 μ.μ. – 9 μ.μ. Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης:

«Κάνναβος», (ως ίχνος, χώρος, κάδρο, όριο, ουτοπία).

Εγκαίνια: 15 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.

*Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 8 μ.μ. Θεατρική παράσταση:

«Μανικιούρ Πεντικιούρ» (10+1 ιστορίες γυναικών) της Μαρινέλλας Βλαχάκη.

*Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, 8 μ.μ. Κινηματογραφική ταινία:

«Θολός βυθός» του Γιάννη Ατζακά. Σκηνοθεσία: Ελένη Αλεξανδράκη

* Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 5 μ.μ. Διήμερο Διεπιστημονικό Συμπόσιο:

«Κάνναβος» με παράλληλες παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών.

Η Έκθεση Ερευνητικών εργασιών σε video: 30 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου (6 μ.μ. έως 9 μ.μ.)

*Πέμπτη 6 έως Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, (ώρες και ημέρες σχολικού ωραρίου)

Εκπαιδευτικά καλλιτεχνικά, εφηβικά εργαστήρια:PLEXUS / «εξερευνώντας τα όρια της τέχνης και της έκφρασης».

Από τους [nomades artcore]

*Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, 7 μ.μ. Παρουσίαση Βιβλίου:

«Ο σκύλος της αγάπης» του Ηλία Κουρκούτα

*Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 8 μ.μ. Μουσικοθεατρική παράσταση:

«Της Άρνης το νερό κι άλλα μουσικά μονόπρακτα» με τον Σταύρο Σιόλα

Γκαλερί Μορφές:

*Τρίτη 7 έως Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, ώρες λειτουργίας καταστημάτων, Έκθεση εκπαιδευόμενων καλλιτεχνών.

Εγκαίνια: 7 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.

*Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως Κυριακή 30 Νοεμβρίου: Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης: Μανώλη Ζαχαριουδάκη.

Εγκαίνια: 24 Οκτωβρίου, 7 μ.μ.