Ρέθυμνο:Μαθήματα θεάτρου με τον Βαγγέλη Λιοδάκη

Τα «ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΘΕΆΤΡΟΥ» με τον Βαγγέλη Λιοδάκη ξεκινούν τον Οκτώβριο!

🎭 Τα «ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΘΕΆΤΡΟΥ» απευθύνονται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, σε όλους όσους θέλουν να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν βαθύτερα μέρη του εαυτού τους μέσω της Τέχνης του Θεάτρου, να βελτιώσουν τα εκφραστικά τους μέσα και να διευρύνουν τις υποκριτικές τους ικανότητες.

🎭 Στα «ΜΑΘΉΜΑΤΆ ΘΕΆΤΡΟΥ» θα μυούμαστε βαθύτερα στην Υποκριτική Τέχνη, με εφαρμογή διαφορετικών θεατρικών μεθόδων, προσαρμοσμένες κάθε φορά στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

🎭 Μερικά από τα θέματα στα οποία θα ασχοληθούν οι συμμετέχοντες είναι: Στοιχεία Ορθοφωνίας, Σκηνικής Παρουσίας και Κίνησης, Αυτοσχεδιασμός, Ψυχοσωματικές διαδικασίες για το χτίσιμο του Χαρακτήρα και την εμβάθυνση στο Ρόλο, Μονόλογοι και τρόποι προσέγγισης τους, Ανακάλυψη του «θησαυρού» των κειμένων.

🎭 Ο Βαγγέλης Λιοδάκης, είναι απόφοιτος της «Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης» του Ωδείου Αθηνών κι εργάζεται επαγγελματικά ως ηθοποιός από το 1983, με σημαντική εμπειρία στο Θέατρο (πάνω από 50 θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), στον Κινηματογράφο, στην Τηλεόραση, στην Αφήγηση, στο Ραδιόφωνο, στη Διαφήμιση, αλλά και στην Εμψύχωση και Σκηνοθεσία Θεατρικών Ομάδων.

Το 2018 δημιούργησε τη θεατρική ομάδα «ΧΩΡΑφΙ» στο Ρέθυμνο, όπου παίζει, σκηνοθετεί και που βρίσκεται σε δραστηριότητα ως σήμερα.

Το 2022 έως και το 2024 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση και διδασκαλία υποκριτικής στην «Ανώτερη Δραματική Σχολή» της Κρήτης “ΝΌΤΟΣ”, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, με έδρα το Ηράκλειο.

🎭 Ο Βαγγέλης Λιοδάκης παραδίδει επίσης ιδιαίτερα μαθήματα προετοιμασίας σε υποψήφιους δραματικών σχολών

👉 Έναρξη: Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00.

Εγγραφές πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

📅 Οι συναντήσεις θα είναι εβδομαδιαίες και θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στις 19:00 σε χώρο στο κέντρο του Ρεθύμνου.

👉 ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ: https://evagelisliodakis.wixsite.com/actor-bio

Εκδήλωση : https://www.facebook.com/events/2168457606986151/2168457666986145