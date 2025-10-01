Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνου και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Μαρινάκη Γιώργη για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Ο σεβασμός, η απόδοση τιμής και η κατάθεση της ευγνωμοσύνη μας στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, αποτελεί σταθερή μέριμνα και έγνοια μας. Η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, είναι μόνον μία από τις αφορμές που μας προσφέρονται καθημερινά για να εκδηλώσουμε έμπρακτα τα συναισθήματα μας στους ανθρώπους που, με τη σοφία, την εμπειρία και την αγάπη τους, στηρίζουν διαχρονικά το θεσμό της οικογένειας και αποτελούν πολύτιμο πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή των ηλικιωμένων μας στην προσωπική και συλλογική μας ζωή, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μέριμνα και στήριξή τους, μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας.

Με τη δημιουργία σύγχρονων δομών φιλοξενίας, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, διασφαλίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σεβασμό στα δικαιώματά τους και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της τοπικής μας κοινωνίας.

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες τους/τις ηλικιωμένους-ες, που μας εμπνέουν διαρκώς με το δυναμισμό, τη θαλπωρή τους, την ανόθευτη αγάπη τους και τη διδαχή τους για να βλέπουμε τον κόσμο μας μέσα από το καλειδοσκόπιο του χρόνου που πέρασε, του χρόνου που μοιραζόμαστε στο παρόν και του μέλλοντος που θα συνδημιουργήσουμε.