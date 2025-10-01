ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνου και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Μαρινάκη Γιώργη για την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο σεβασμός, η απόδοση τιμής και η κατάθεση της ευγνωμοσύνη μας στους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, αποτελεί σταθερή μέριμνα και έγνοια μας. Η Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, είναι μόνον μία από τις αφορμές που μας προσφέρονται καθημερινά για να εκδηλώσουμε έμπρακτα τα συναισθήματα μας στους ανθρώπους που, με τη σοφία, την εμπειρία και την αγάπη τους, στηρίζουν διαχρονικά το θεσμό της οικογένειας και αποτελούν πολύτιμο πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη συμβολή των ηλικιωμένων μας στην προσωπική και συλλογική μας ζωή, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μέριμνα και στήριξή τους, μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας.

Με τη δημιουργία σύγχρονων δομών φιλοξενίας, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, διασφαλίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, σεβασμό στα δικαιώματά τους και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της τοπικής μας κοινωνίας.

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες τους/τις ηλικιωμένους-ες, που μας εμπνέουν διαρκώς με το δυναμισμό, τη θαλπωρή τους, την ανόθευτη αγάπη τους και τη διδαχή τους για να βλέπουμε τον κόσμο μας μέσα από το καλειδοσκόπιο του χρόνου που πέρασε, του χρόνου που μοιραζόμαστε στο παρόν και του μέλλοντος που θα συνδημιουργήσουμε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός...

0
Την διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μελέτη...

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή...

0
Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των...

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός...

0
Την διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μελέτη...

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή...

0
Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καμία σχέση των Περιφερειών με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Μαθήματα θεάτρου με τον Βαγγέλη Λιοδάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 2,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Κέρδη άνω των 2,3 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

Αθλητικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την μελέτη κατασκευής των δυο κτιρίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την μελέτη...

Δήμος Ηρακλείου:Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκδήλωση στο Κ.Η.Φ.Η Αλικαρνασσού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των...

8ο Φεστιβάλ Τέχνης με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
8ο Φεστιβάλ Τέχνης Ν.Σ. 2025 Συνδιοργάνωση:Δήμος Ρεθύμνης Γενικό πρόγραμμα του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST