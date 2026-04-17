Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή για τον θάνατο του Μανώλη Παπαδομανωλάκη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Μανώλη Παπαδομανωλάκη, ενός ανθρώπου που τίμησε τον όρκο του ως γιατρός επί πολλές δεκαετίες.

Ο εκλιπών και η σύζυγός του Αντωνία (Μπουμπού) Μποτωνάκη υπήρξαν εκλεκτά μέλη της χανιώτικης κοινωνίας, έχοντας προσφέρει με ευαισθησία και ανθρωπιά τη βοήθειά τους σε πολλούς συνανθρώπους μας.

Ο κ. Καλογερής εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του, στα παιδιά και στα εγγόνια του.