Αμφίδρομο Ταξίδι Εξοικείωσης μεταξύ Κρήτης και Ηπείρου, για την αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου – Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης της συνδεσιμότητας της Κρήτης με προορισμούς στο εξωτερικό, αλλά και το εσωτερικό αυτή τη φορά, πραγματοποιήθηκε αμφίδρομο ταξίδι εξοικείωσης, μεταξύ της Κρήτης και της Ηπείρου.

Η αντιπροσωπεία της Κρήτης επισκέφθηκε τα Ιωάννινα και την εγγύς αυτών περιοχή από τις 26 έως και τις 29 Μαρτίου και αντίστοιχα, η αντιπροσωπεία της Ηπείρου την Κρήτη, στις ευρύτερες περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Αγίου Νικολάου, από τις 30 Μαρτίου έως και τις 2 Απριλίου. Ο απώτερος σκοπός αυτών των ταξιδιών – φιλοξενιών ήταν η τουριστική, πολιτισμική, γαστρονομική αλλά και η επιχειρηματική σύνδεση των δύο εμβληματικών περιοχών της χώρας, ωστόσο ο μετρήσιμος και επιτεύξιμος στόχος ήταν και παραμένει, η αεροπορική διασύνδεση των αεροδρομίων του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα των δύο αποστολών, δομημένο από τoν Σύνδεσμο τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων Κρήτης και τον Δήμο Ιωαννιτών ένθεν και ένθεν, περιλάμβανε όλες εκείνες τις επισκέψεις που θα ήθελε να πραγματοποιήσει ένας εγχώριος, αλλά και διεθνής επισκέπτης, με έμφαση στις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό και την ιστορία του κάθε τόπου, την θρησκευτική και εκκλησιαστική κληρονομιά τους, την γαστρονομική τους σύνδεση, αλλά και τις επιχειρηματικές προοπτικές τους.

Το αποτέλεσμα, άρωμα Κρήτης και Ηπείρου, Ηπείρου και Κρήτης, ήταν μοναδικό, απόρροια της σημασίας των δύο περιοχών, τερπνό για τις δύο αποστολές και ταυτόχρονα ωφέλιμο, γιατί την ίδια στιγμή θα αποτελέσει και στο απώτερο μέλλον μια υπέροχη πρόταση – που θα μπορεί να εμπλουτιστεί – για τους δυνητικούς επισκέπτες δύο περιοχών με δεσμούς τόσο ισχυρούς, μέσα από τους αγώνες τους για την Ελευθερία, και τώρα «επανάσυστήθηκαν», τουριστικά.

Όλοι οι άξονες εκπροσωπήθηκαν με θεσμικότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου βαθμού και ο ιδιωτικός τομέας. Οι Περιφέρειες Κρήτης και Ηπείρου με αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμοι Ιωαννιτών, Ηρακλείου, Ρεθύμνου & Αγίου Νικολάου δια των Δημάρχων και των αρμοδίων Αντιδημάρχων τους, οι Ιερές Μητροπόλεις Κρήτης και Ηπείρου με προεξάρχοντες εκπροσώπους τους,

ο Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων & Πρακτορείων Κρήτης με την καταλυτική συνεισφορά του Προέδρου του, αλλά και μέλη και αντίστοιχους Ηπειρώτες πράκτορες, οι Σύλλογοι Ξενοδόχων Κρήτης και Ιωαννίνων με κορυφαία στελέχη του Προεδρείου τους, τα Εμπορικά Επιμελητήρια των δύο περιοχών δια των Προέδρων τους, όπως και η Ομοσπονδία Ε.Β.Ε. του Ν. Ηρακλείου και το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου Κρήτης.

Οι υπέροχες Μονές, τα τοπόσημα Πολιτισμού, τα μοναδικά μουσεία, η ανεξάντλητη ομορφιά της φύσης, τα εξαιρετικά και φιλικά εστιατόρια και φυσικά, πάντα, ο Γυναικείος Συνεταιρισμός της Κριτσάς στο Λασίθι, όλα μας εντυπωσίασαν – αμφίδρομα – με τη μοναδικότητά τους, αυτή είναι εξάλλου η πεμπτουσία της φιλοξενίας μας, άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και στις δύο αποστολές και στις δύο περιοχές

, οι οποίες με επιστολές του συνόλου των φορέων θα ζητήσουν την καταλυτική συνεισφορά της Aegean Airlines, που, δια των εκπροσώπων της σε Κρήτη, Νότια και Βόρεια Ελλάδα, είμαστε σίγουροι ότι θα πράξει πλέον τα δέοντα.

Αυτή η δράση που εν τέλει υπήρξε και αναδείχθηκε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ταξίδι εξοικείωσης, φέρνοντας πιο κοντά δύο περιοχές, δυο πολιτισμούς που συνδέονταν ιστορικά, καλλιεργώντας πια και δεσμούς «ψυχικούς», μέσα από τη Συνεργατική Κρήτη & Ήπειρο, οι οποίες θα φέρουν τα αποτελέσματα του αύριο.