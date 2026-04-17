Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF Στην Κρήτη η καρδιά του αθλήματος με συμμετοχή-ρεκόρ 1.050 αθλητών από 31 χώρες

Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού θα βρεθεί η Κρήτη από τις 19 έως τις 25 Απριλίου 2026, φιλοξενώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Η κορυφαία διοργάνωση, η οποία επιστρέφει στο νησί μετά το 2021, παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης, με τους διοργανωτές να υπογραμμίζουν τη σημασία της συμμετοχής-ρεκόρ που ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwon-Do Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αναστάσιος Βαλασιάδης, ο Ταμίας της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Μιχάλης Ζωγράφος καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Ηλίας Τζανίδης και Άκης Βασιλιάς.

Κρήτη: Διεθνής Αθλητικός Προορισμός

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης τόνισε ότι η Κρήτη επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την οργανωτική της δεινότητα, αποτελώντας σταθερό αθλητικό προορισμό.

«Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε ένα ακόμα μεγάλο αθλητικό γεγονός, το 4ο ή 5ο στη σειρά από την αρχή του έτους» ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθήσουν τους αγώνες, η είσοδος των οποίων είναι ελεύθερη. Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του στην Εθνική ομάδα και ιδιαίτερα στον εργαζόμενο της Περιφέρειας Κρήτης, Απόστολο Καμέκη, ο οποίος συμμετέχει ως μέλος της εθνικής αποστολής.

Ρεκόρ Συμμετοχών και Διεθνής Εμβέλεια

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Αναστάσιος Βαλασιάδης ανακοίνωσε πως η φετινή διοργάνωση καταγράφει ευρωπαϊκό ρεκόρ με περισσότερες από 1.500 συνολικές συμμετοχές, εκ των οποίων οι αθλητές ξεπερνούν τους 1.050.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή των Ρώσων αθλητών για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, γεγονός που αναβαθμίζει το αγωνιστικό επίπεδο. Ο ίδιος σημείωσε πως έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τονίζοντας ωστόσο ότι «ο αθλητισμός μόνο ενώνει».

Πρωταγωνιστικός ο Ρόλος της Ελλάδας

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Ζωγράφος στάθηκε στην υψηλή ετοιμότητα των διοργανωτών και στις αγωνιστικές βλέψεις της Ελλάδας, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη και τη δεύτερη στον κόσμο. Στην Εθνική ομάδα μετέχουν δεκάδες αθλητές από την Κρήτη, γεγονός που αποδεικνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται στο νησί.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα και την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με την Αθλητική Ομοσπονδία Taekwon-Do Ελλάδος για την άρτια προετοιμασία των αγώνων.

Πληροφορίες Διοργάνωσης:

Ημερομηνίες: 19-25 Απριλίου 2026

Χώρος: Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, Ηράκλειο

Συμμετοχές: 1.050αθλητές από 31 χώρες

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό