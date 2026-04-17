Μαθήματα αθλητισμού και ζωής από τον Σκιαθίτη, τον Τζελίλη και την Χαραλαμπίδου στο Ρέθυμνο

Τις εμπειρίες, τις παραστάσεις, την τεχνογνωσία και την αύρα τους μεταλαμπαδεύουν από χθες στην τοπική κοινωνία ο Νίκος Σκιαθίτης, ο Γιώργος Τζελίλης και η Άννα Χαραλαμπίδου που βρίσκονται στο Ρέθυμνο ως προσκεκλημένοι του Αντιδημάρχου Αθλητισμού Νίκου Προβιά και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου και του Τμήματος Αθλητισμού με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝΟΑ).

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας (Αθήνα 2004), ο τέταρτος Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών (Ατλάντα 1996) και η Κυπελλούχος Ευρώπης της Υδατοσφαίρισης (2003) περιοδεύουν από χθες στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης και συνομιλούν με τους αθλητές,

τις αθλήτριες και τους προπονητές, αναδεικνύοντας με βιωματικό τρόπο τη σημασία της άοκνης προσπάθειας, της στοχοπροσήλωσης, του αθλητικού ιδεώδους και των αγαθών που προσφέρει η ενασχόληση με τα σπορ.

Χθες (Πέμπτη), η Άννα Χαραλαμπίδου, ο Νίκος Σκιαθίτης και ο Γιώργος Τζελίλης μαζί με τον Νίκο Προβιά και παρόντος του εμβληματικού παλαίμαχου Ρεθεμνιώτη ποδοσφαιριστή (Αστέρας Ρεθύμνου, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΕΑΡ) Γιώργου Κοκολάκη επισκέφθηκαν το γήπεδο της Σοχώρας,

όπου διεξάγεται το 5ο Διεθνές Τουρνουά Ακαδημιών «Rethymno Easter Cup», το οποίο διοργανώνουν ο προπονητής Γιώργος Μπαστάκης και ο Δημήτρης Καλογεράκςη και παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στις ομάδες των σχολών του Ολυμπιακού Πειραιώς και του ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια μετέβησαν στο «Σπίτι της Άρσης Βαρών» του ΟΚΑ Αρκάδι όπου προπονείται μεταξύ άλλων ο Γιώργος Κιρβαλίτζε ο οποίος προετοιμάζεται ενόψει της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 έως τις 26 Απριλίου στο Μπατούμι της Γεωργίας.

Μάλιστα ο Γιώργος Τζελίλης παρέμεινε στον χώρο επί δυο ώρες και ακολούθησε την προπονητική ρουτίνα του, σαν να είναι ακόμη εν ενεργεία πρωταθλητής!

Σήμερα (Παρασκευή), ο Σκιαθίτης, ο Τζελίλης και η Χαραλαμπίδου θα επισκεφθούν το «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής» στις Πανεπιστημιακές Εγκαταστάσεις του Γάλλου και το Κολυμβητήριο, ενώ αύριο θα παραστούν στην τελετή λήξης του «Rethymno Easter Cup» στο γήπεδο της Σοχώρας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Δήμο Ρεθύμνης και τον Αντιδήμαρχο για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε αθλητές, προπονητές και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, να διαπιστώσουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για τον αθλητισμό και να περάσουμε κάποια σημαντικά μηνύματα για τις αξίες και τα ιδεώδη που διέπουν τον αθλητισμό» τόνισαν οι τρεις επιφανείς αθλητικές προσωπικότητες.

Στις ομιλίες τους προς τους αθλητές και τις αθλήτριες ο Τζελίλης, η Χαραλαμπίδου και ο Σκιαθίτης καταθέτουν τις προσωπικές εμπειρίες τους από την άθληση και τον πρωταθλητισμό και δίνουν έμφαση στη σημασία της διαρκούς προσπάθειας, της υπομονής και της επιμονής στο κυνήγι των στόχων.

«Ο αθλητισμός και υ ευγενής άμιλλα αποτελούν θεμέλιο λίθο της ζωής» επισήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Σκιαθίτης, ενώ η Άννα Χαραλαμπίδου εστίασε «στο τρίπτυχο που διέπει τις δράσεις της ΕΘΝΟΑ και περιλαμβάνει τη φιλία, τον σεβασμό και την αριστεία» και ο Γιώργος Τζελίλης προέτρεψε τα παιδιά «να αγαπούν τον αθλητισμό και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή τόσο στις προπονήσεις, όσο και στους αγώνες».

«Νιώθουμε μεγάλη τιμή από την παρουσία του Νίκου, του Γιώργου και της Άννας και ευχαριστούμε πολύ την ΕΘΝΟΑ και τον Πρόεδρο της, Δημοσθένη Ταμπάκο για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει τον αθλητισμό και την εκπαίδευση και παράλληλα προάγει την εξωστρέφεια. Κάθε κουβέντα που βγαίνει από το στόμα τέτοιων μεγάλων αθλητών αποτελεί ένα μάθημα ζωής για τα παιδιά μας» σχολίασε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης, Νίκος Προβιάς.