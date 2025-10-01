Ομόφωνη απόφαση της ΠΕΔ Κρήτης για μη συμμετοχή στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών, με επίκεντρο το σπουδαίο Μνημείο στο λόφο της Παπούρας

Η δήλωση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ Κρήτης για το σπουδαίο Μνημείο στο λόφο της Παπούρας.

Όπως ανέφερε:

«Η σημαντική απόφαση της ΠΕΔ

Κρήτης θα συμβάλλει σε λύση εκεί που το Υπουργείο Υποδομών επιμένει σε επιβολή αποφάσεων, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν, τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Κρήτης και ιδιαίτερα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Συνοπτικά η απόφαση της ΠΕΔ:

«Το ΔΣ της ΠΕΔ Κρήτης, αποφάσισε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση ανακοινώσεων που προγραμματίζεται στο Αεροδρόμιο Καστελλίου για το σπουδαίο Μνημείο της Παπούρας, το Σάββατο 13.30 το μεσημέρι και ζητά από το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει σε επί της ουσίας διαβούλευση με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, του Δ.Σ της ΠΕΔ και όλων σχεδόν των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Κρήτης για την προστασία και ανάδειξη του Μνημείου αλλά και την μελέτη εναλλακτικών θέσεων τοποθέτησης των ραντάρ σε άλλο κατάλληλο λόφο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης αυτής με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ευχαρίστως θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εκδήλωση για το θέμα».