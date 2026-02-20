Δήμος Γόρτυνας:Αποκριγιώματα στην Γέργερη, την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (έναρξη 11:30)

Ο Σύλλογος Βαρελοφρόνων Πολιτισμού & Ανάπτυξης Γέργερης, ο Δήμος Γόρτυνας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γέργερης, σας προσκαλούν, την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στα Αποκριγιώματα, στην Γέργερη.

Πρόκειται για έναν θεσμό μοναδικό στην Ελλάδα, με αναβίωση διονυσιακών εθίμων που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα, αναπαράσταση μυστηρίων και τελετών που παραπέμπουν στον κύκλο της ζωής, την ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα του τόπου, μουτζουρώματα, αποκριάτικα και σατιρικά δρώμενα όπως: αρκουδίστικος χορός, όργωμα και σπορά, γάμος, κηδεία, αλευρώματα, ο γάιδαρος και οι φασκομηλάδες της Νυβρίτου, οι φαντάροι και φανταρίνες, οι τσιγγάνες και οι χοχλιδολόοι από τ’ Απομαρμά.

Στα δρώμενα συμμετέχουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα, κάτοικοι της περιοχής, μέλη και φίλοι των συλλόγων, αλλά και όσοι επισκέπτες το επιθυμούν. Τα δρώμενα, στον κεντρικό δρόμο της Γέργερης, ξεκινούν στις 11:30.