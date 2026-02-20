Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Αποκριγιώματα στην Γέργερη, την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (έναρξη 11:30)

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Σύλλογος Βαρελοφρόνων Πολιτισμού & Ανάπτυξης Γέργερης, ο Δήμος Γόρτυνας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γέργερης, σας προσκαλούν, την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στα Αποκριγιώματα, στην Γέργερη.

Πρόκειται για έναν θεσμό μοναδικό στην Ελλάδα, με αναβίωση διονυσιακών εθίμων που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα, αναπαράσταση μυστηρίων και τελετών που παραπέμπουν στον κύκλο της ζωής, την ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα του τόπου, μουτζουρώματα, αποκριάτικα και σατιρικά δρώμενα όπως: αρκουδίστικος χορός, όργωμα και σπορά, γάμος, κηδεία, αλευρώματα, ο γάιδαρος και οι φασκομηλάδες της Νυβρίτου, οι φαντάροι και φανταρίνες, οι τσιγγάνες και οι χοχλιδολόοι από τ’ Απομαρμά.

Στα δρώμενα συμμετέχουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα, κάτοικοι της περιοχής, μέλη και φίλοι των συλλόγων, αλλά και όσοι επισκέπτες το επιθυμούν. Τα δρώμενα, στον κεντρικό δρόμο της Γέργερης, ξεκινούν στις 11:30.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
«Youth Development – Τουρνουά Ενώσεων»: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού

Team Πολ. Κρήτης
Παρουσία ταλαντούχων αθλητών από όλη την Ελλάδα που θα...

Λασίθι:Κούλουμα στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης
Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και πατροπαράδοτα έθιμα θα γιορταστούν...

Τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων δίπλα στον πολίτη – Πάνω από 121.000 υποθέσεις το 2025

Team Πολ. Κρήτης
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων κατά το...

Οδηγίες από την Περιφέρεια Κρήτης για την ασφαλή επιλογή, μεταφορά, αποθήκευση, προετοιμασία και κατανάλωση σαρακοστιανών τροφίμων

Team Πολ. Κρήτης
Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της...

