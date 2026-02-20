Αναζήτηση
Ξεκινούν τα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια του έργου «Η Κρήτη για Όλους» – Πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του ΕΛΜΕΠΑ για την προσβασιμότητα στον τουρισμό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εγκαινιάζουν μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία με επίκεντρο τον άνθρωπο, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσβασιμότητας στο τουριστικό οικοσύστημα της Κρήτης.

Στο πλαίσιο του έργου «Η Κρήτη για Όλους», ξεκινούν δωρεάν διαδραστικά σεμινάρια διάρκειας 5 ωρών, τα οποία θα υλοποιηθούν και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα και έχει ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων τους σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδεικνύει την προσβασιμότητα ως στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων καλύπτει σύγχρονα θεματικά πεδία, όπως τις αρχές του προσβάσιμου τουρισμού, τους τύπους αναπηρίας, τη νευροδιαφορετικότητα και τις μη ορατές αναπηρίες, τις δημογραφικές εξελίξεις, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά εμπόδια, τις εύλογες προσαρμογές, τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές, καθώς και πρακτικές δεξιότητες καθημερινής εξυπηρέτησης και επικοινωνίας.

Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα, το πρόγραμμα εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων που ενισχύει την εμπειρία των επισκεπτών, βελτιώνει την εικόνα των επιχειρήσεων και ενδυναμώνει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του κρητικού τουριστικού προϊόντος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το αρχικό πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων έχει ως ακολούθως:

Χερσόνησος – Φεβρουάριος 2026
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 09:30 – 14:30 Δημοτικό Κατάστημα Λ. Χερσονήσου

Ηράκλειο – Μάρτιος 2026
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Ρέθυμνο – Μάρτιος 2026
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 10:00 – 15:00 (θα ανακοινωθεί το μέρος)

Χερσόνησος – Μάρτιος 2026
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 Δημοτικό Κατάστημα Λ. Χερσονήσου

Λασίθι – Μάρτιος 2026
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 10:00 – 15:00 Άγιος Νικόλαος
Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 10:00 – 15:00 Ιεράπετρα

Ηράκλειο – Απρίλιος 2026
Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Ηράκλειο – Μάιος 2026
Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/aasaJocLdvevFXJ18

