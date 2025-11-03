ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 220.891,58 ευρώ για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην Λούτρα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε μια στρατηγική πρωτοβουλία, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού, την ανάδειξη του θαλάσσιου και φυσικού πλούτου του τόπου και την δημιουργία νέων προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης προχώρησε ο Δήμος Γόρτυνας, που διασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 220.891,58 ευρώ για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην περιοχή της Λούτρας (δυτικά Λιμενικής Υποδομής Λέντα).

Η σχετική πρόταση, με τίτλο: «Δημιουργία Ελεύθερου Τεχνητού Υποβρύχιου Αξιοθέατου στον Δήμο Γόρτυνας» υποβλήθηκε στο υποέργο «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, με στόχο την προστασία και αξιοποίηση του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, την προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Εκτός από τις δαπάνες κατασκευής υποβρύχιων εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, η χρηματοδότηση καλύπτει, επίσης, τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και λιμενικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του έργου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσβάσιμης σε ΑμεΑ), για την προβολή και προώθησή του.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε: «Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του Δήμου μας, την ενίσχυση του εναλλακτικού – και ειδικότερα του καταδυτικού – τουρισμού, την ανάδειξη του πλούτου και της ομορφιάς του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο τόπος μας έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρότυπο ανάπτυξης που βασίζεται στην αειφορία, τον σεβασμό προς την φύση και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού και ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια, προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Παρουσιάζεται αύριο Τρίτη στο Φόδελε η μελέτη...

0
Μια σημαντική μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Μαλεβιζίου...

Κηδεία στα Βορίζια: Το σπαρακτικό «Φανούρη μου»...

0
«Λαοθάλασσα» στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Ράγισαν...

Ηράκλειο:Παρουσιάζεται αύριο Τρίτη στο Φόδελε η μελέτη...

0
Μια σημαντική μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Μαλεβιζίου...

Κηδεία στα Βορίζια: Το σπαρακτικό «Φανούρη μου»...

0
«Λαοθάλασσα» στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Ράγισαν...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Δύο προτάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Φράγμα Μπαδιά και δίκτυα σε όλο το Δήμο
Επόμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Παρουσιάζεται αύριο Τρίτη στο Φόδελε η μελέτη για την ψηφιακή αναβάθμιση του Μουσείου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που εκπόνησε ο Δήμος Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια σημαντική μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Μαλεβιζίου...

Κηδεία στα Βορίζια: Το σπαρακτικό «Φανούρη μου» της χήρας – Η μαύρη πομπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Λαοθάλασσα» στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Ράγισαν...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη...

Ρέθυμνο:Ραντεβού με την Ιστορία και την παράδοση στα 85α Αρκάδια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη λαμπρότητα και την προσήκουσα τιμή στον ιστορικότερο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST