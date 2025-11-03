Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 220.891,58 ευρώ για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην Λούτρα

Σε μια στρατηγική πρωτοβουλία, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού, την ανάδειξη του θαλάσσιου και φυσικού πλούτου του τόπου και την δημιουργία νέων προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης προχώρησε ο Δήμος Γόρτυνας, που διασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 220.891,58 ευρώ για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στην περιοχή της Λούτρας (δυτικά Λιμενικής Υποδομής Λέντα).

Η σχετική πρόταση, με τίτλο: «Δημιουργία Ελεύθερου Τεχνητού Υποβρύχιου Αξιοθέατου στον Δήμο Γόρτυνας» υποβλήθηκε στο υποέργο «Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, με στόχο την προστασία και αξιοποίηση του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, την προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Εκτός από τις δαπάνες κατασκευής υποβρύχιων εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, η χρηματοδότηση καλύπτει, επίσης, τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και λιμενικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του έργου, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσβάσιμης σε ΑμεΑ), για την προβολή και προώθησή του.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε: «Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τη δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του Δήμου μας, την ενίσχυση του εναλλακτικού – και ειδικότερα του καταδυτικού – τουρισμού, την ανάδειξη του πλούτου και της ομορφιάς του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο τόπος μας έχει την δυνατότητα να εξελιχθεί σε πρότυπο ανάπτυξης που βασίζεται στην αειφορία, τον σεβασμό προς την φύση και την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού και ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια, προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο».