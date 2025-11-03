Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Δ/νσεων: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας και Κοινωνικής Ανάπτυξης και των τμημάτων: Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας, Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου».

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής ΒΑΑ και του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δήμου Ηρακλείου».

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικού Αρχείου-Μηχανοργάνωσης- Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 για την ενίσχυση των ΚΑ Δαπανών 00-6433.001 και 00-6421.001.

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε. (FIBERGRID) στα πλαίσια του έργου: «FTTH ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1».

7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.1».

8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.2».

9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.3».

10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το αρ. 1 του ν. 5269/1931 «Περί αδειών οικοδομής επί των ρυμοτομουμένων ακινήτων», για απόφαση του Δήμου Ηρακλείου περί απαλλοτρίωσης ή όχι των ρυμοτομούμενων κτιρίων επί των οδών Ν. Ρενιέρη αρ. 25 και Αντ. Τριφύτσου (Ο.Τ. 250), εντός τειχών εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ηρακλείου.

11. Άσκηση αγωγής για την διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών επί της οδού Παπαγιαμαλή. Ορισμός διαμεσολαβητή- εξειδίκευση δαπάνης.

12. Άσκηση αγωγής για την διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών επί των οδών Αγίου Τίτου και Ευρώπης. Ορισμός διαμεσολαβητή- εξειδίκευση δαπάνης.

13. Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια σαρώθρου με αναρρόφηση χωρητικότητας 4 έως 5 κ.μ.» και την «Προμήθεια βυτιοφόρου πολλαπλής λειτουργικότητας».

14. Αποδοχή Χρηματοδότησης και Υλοποίησης της Πράξης «Μελέτη σταθεροποίησης της περιοχής εδαφικών παραμορφώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Βουτών του Δήμου Ηρακλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5227326 από το «Τ.Π.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και Ορισμός Υπολόγου της Πράξης.

15. Υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με άξονα Προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη Υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ» με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΖΑΜΙΚΟ Η ́ΜΑΚΡΥ ΣΕΛΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ», με προϋπολογισμό 74.400,00€.

16. Εισήγηση για μετατροπή Γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ σε Ατομική επί της οδού Γερωνυμάκη αρ.4-6.

17. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη μετάβαση και διαμονή συντονίστριας του Παραρτήματος ΡΟΜΑ στο Τορίνο 26-27/11/2025 στο πλαίσιο συμμετοχής στο EUROMA NETWORK με θέμα την στέγαση των ΡΟΜΑ.

18. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου κ. Αγριμανάκη Γεώργιου στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 με επιστροφή την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

19. Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας περί επαναπροσδιορισμού διοικητικού προστίμου.

20. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

21. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

22. Έγκριση αποδοχής δωρεάς ενός οχήματος από την εταιρεία με την επωνυμία «DIGITAL REALTY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την υποστήριξη της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.