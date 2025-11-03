Κηδεία στα Βορίζια: Το σπαρακτικό «Φανούρη μου» της χήρας – Η μαύρη πομπή

«Λαοθάλασσα» στην κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια – Ράγισαν καρδιές τα μοιρολόγια – «Αστακός» το χωριό

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτισαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Σπαρακτικές οι κραυγές της χήρας του 39χρονου

Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η μαύρη πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Σπαρακτικές ήταν οι κραυγές της χήρας του 39χρονου Φανούρη κατά τη διάρκεια της κηδείας του το μεσημέρι της Δευτέρας στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε η νεκρική πομπή και πλήθος κόσμου, φορώντας μαύρα ρούχα, συνόδευαν τη νεκροφόρα όπου μέσα βρισκόταν το άψυχο σώμα του 39χρονου.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν βουβά ενώ μόλις η νεκροφόρα σταμάτησε μπροστά από την εκκλησία και έβγαλαν έξω το φέρετρο η χήρα του 39χρονου δεν άντεξε και άρχισε να ουρλιάζει σπαρακτικά «Φανούρη μου, Φανούρη μου».

Παράλληλα, μέλη της οικογένειας εξαπέλυσαν και κατάρες προς τους “αντίπαλους” για τον πόνο που τους έδωσαν.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι και τραγικές φιγούρες ήταν η χήρα, η μάνα και οι συγγενείς του 39χρονου.

Φρούριο οι δρόμοι στα Βορίζια – Εξονυχιστοικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.

Αυστηρά μέτρα και στην κηδεία της 56χρονης

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα τελεστεί αύριο, στον Αλικιανό Χανίων –τόπο καταγωγής του συζύγου της– η κηδεία της 56χρονης νοσηλεύτριας που έχασε τη ζωή της κατά την αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η σορός της θα εκτεθεί προς προσκύνημα στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού από τις 12:00, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η τελετή θα γίνει σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ενώ το πρωί οι συνάδελφοί της από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», όπου εργαζόταν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη της.

Στην κηδεία της αναμένεται να παρευρεθούν συγγενείς από τα Βορίζια, ωστόσο παραμένει αμφίβολο αν θα παραστεί ο γιος της, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.