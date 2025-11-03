Ηράκλειο:Παρουσιάζεται αύριο Τρίτη στο Φόδελε η μελέτη για την ψηφιακή αναβάθμιση του Μουσείου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που εκπόνησε ο Δήμος Μαλεβιζίου

Μια σημαντική μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο Μαλεβιζίου και αφορά τον μετασχηματισμό του Μουσείου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου σε ένα σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο μουσείο, θα παρουσιαστεί το απόγευμα της Τρίτης στο Φόδελε.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30, στην ταβέρνα των αδελφών Πλαϊτη, από τους μελετητές του έργου, οι οποίοι θα αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο η νέα μελέτη θα συμβάλει στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου και στη σύγχρονη προβολή του έργου του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα προσφέρει στους επισκέπτες του Μουσείου τη δυνατότητα ψηφιακής ξενάγησης στα έργα και τη ζωή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και διαδραστικές εφαρμογές.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Ανακαίνιση Μουσείου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου», το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Εκθετηρίου.

Στο πλαίσιο του έργου που είναι σε εξέλιξη προβλέπεται η κατασκευή ξύλινων ραμπών στα σημεία όπου υπάρχει ανισοσταθμία, καθώς και η διαπλάτυνση των διαδρόμων κίνησης στους εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, προτείνεται η διαμόρφωση ανοιγμάτων στις ξερολιθιές που ορίζουν τα πλατώματα, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση και η ασφαλής κίνηση των επισκεπτών με κινητικές δυσκολίες σε όλα τα σημεία του υπαίθριου χώρου.

Με τη νέα μελέτη και το υπό εξέλιξη έργο ανακαίνισης, το Μουσείο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στο Φόδελε αναμένεται να αποκτήσει μια νέα, σύγχρονη ταυτότητα, αντάξια του ονόματος και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του μεγάλου Κρητικού δημιουργού.