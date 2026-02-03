Δήμος Γόρτυνας:Κλειστός από τις 4 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026 ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Κουδουμά, λόγω εργασιών τσιμεντόστρωσης

Ενημερώνουμε τους δημότες μας και τους προσκυνητές ότι η πρόσβαση στην Ιερά Μονή Κουδουμά δεν θα είναι εφικτή από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 έως και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, καθώς θα εκτελούνται εργασίες τσιμεντόστρωσης, από την Ιερά Μονή και για απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου. Για τις ανάγκες υλοποίησης των εργασιών, για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή ταλαιπωρίας των επισκεπτών, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός, για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε για την συνεργασία και την κατανόηση.