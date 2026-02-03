Έφυγε η πρώτη λυράρισσα της Κρήτης – Θλίψη για την Ασπασία Παπαδάκη

Η πρώτη γυναίκα βιρτουόζος στην κρητική μουσική παράδοση έφυγε σε ηλικία 94 ετών, στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων όπου και διέμενε τα τελευταία χρόνια

Φτωχότερη είναι από το βράδυ της Δευτέρας η μουσική παράδοση της Κρήτης, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 χρόνων η πρώτη γυναίκα λυράρισσα, η βιρτουόζος που κατάφερε να πρωτοπορήσει στην τοπική μουσική πολιτισμική σκηνή. Ο λόγος για την Ασπασία Παπαδάκη, η απώλεια της οποίας προκάλεσε βαθιά θλίψη στα πολιτισμική κοινότητα του τόπου.

Η Ασπασία Παπαδάκη, προερχόταν από μια αμιγώς μουσική οικογένεια και είχε γεννηθεί στην Πλάκα Αποκορώνου. Συνέδεσε την καλλιτεχνική της πορεία με τον αδελφό της Παύλο, δεξιοτέχνη του λαούτου, ο οποίος παράλληλα ήταν προικισμένος και με φωνητικές δυνατότητες. Τα δύο αδέλφια ήταν παιδιά του λαουτιέρη Φραγκιού Παπαδάκη και ανίψια του Πλακιανού, του φημισμένου λυράρη Μιχάλη Παπαδάκη. Όμως, όπως η ίδια είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, ακόμη και η ίδια η μητέρα της έπαιζε μαντολίνο.

Το καλλιτεχνικό δίδυμο Ασπασία και Παύλος είχαν κάνει ως μουσικό σχήμα ένα πλήθος εμφανίσεων σε γλέντια και πανηγύρια στην Κρήτη, αλλά επίσης συμμετείχαν σε πολιτιστικές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ασπασία Παπαδάκη εισήλθε στη δισκογραφία το 1962, με το συρτό “Παράξενο Πουλί” σε ένα δισκάκι των 45 στροφών.

Σύμφωνα με το ιστολόγιο της Δόμνας Σαμίου η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της πρώτης γυναίκας λυράρισσας έγινε το 1977 και στο πλαίσιο της εκπομπής «Μουσικό Ταξίδι με τη Δόμνα Σαμίου». Το συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στη μουσική παρακαταθήκη της Δυτικής Κρήτης.

Στο βίντεο που ακολουθεί ακούστε την Ασπασία Παπαδάκη να αφηγείται τα πρώτα της βήματα στην παραδοσιακή κρητική μουσική.