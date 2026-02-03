Αναζήτηση
Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για άσκοπους πυροβολισμούς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς κα Νομοθεσία περί όπλων στο Ηράκλειο

Συνελήφθη χθες (02.02.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για άσκοπους πυροβολισμούς και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε ξημερώματα της 01.02.2026 σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο 19χρονος προέβη στη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στην οικία και σε όχημα ιδιοκτησίας 34χρονου ημεδαπού προκαλώντας φθορές.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

