Δήμος Γόρτυνας : Θεατρική παράσταση «Μνήμες Γερμανικής Κατοχής»αφιερωμένη στους 25 εκτελεσθέντες της Γέργερης και της Νυβρίτου στο Ανοικτό Θέατρο Ρούβα, στην Γέργερη,

«Μνήμες Γερμανικής Κατοχής»: Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα για την θεατρική παράσταση που «ανέβασαν» οι Σύλλογοι Γονέων Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου Γέργερης, με την συμμετοχή της Χορωδίας Γέργερης και την στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέργερης και του Συλλόγου Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γέργερης, στο Ανοικτό Θέατρο Ρούβα.

Μια εξαιρετική θεατρική παράσταση, αφιερωμένη στους 25 εκτελεσθέντες της Γέργερης και της Νυβρίτου από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής (14/08/1944, στην Παναγία Κερά) «ανέβηκε», την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, στο Ανοικτό Θέατρο Ρούβα, στην Γέργερη, συγκινώντας βαθύτατα το κοινό, που αντάμειψε τους συντελεστές με το πιο θερμό χειροκρότημα.

Την παράσταση, με τίτλο, «Μνήμες Γερμανικής Κατοχής» και σενάριο – σκηνοθεσία της εκπαιδευτικού του Δημοτικού Σχολείου Γέργερης Μαρίας Πρινιανάκη, με μουσική – τραγούδι, σκηνικά, φωτισμό, κοστούμια και ερμηνείες υψηλής ποιότητας, διοργάνωσαν οι Σύλλογοι Γονέων Δημοτικού Σχολείου – Γυμνασίου Γέργερης, με την συμμετοχή της Χορωδίας Γέργερης και την στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέργερης και του Συλλόγου Βαρελοφρόνων Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γέργερης.

Μέσα από μια ιστορική αναδρομή, από την Μάχη της Κρήτης έως την εκτέλεση των 25 ηρώων της Γέργερης και της Νυβρίτου, μαθητές και γονείς του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Γέργερης παρουσίασαν κορυφαίες στιγμές της αντίστασης των Κρητικών και του ελληνικού λαού και «ταξίδεψαν» τους θεατές πίσω στον χρόνο, στην σκοτεινή περίοδο της Κατοχής, της πείνας, των βασανιστηρίων και των εκτελέσεων από τους κατακτητές και τους δωσίλογους – προδότες.

Μέσα από την αναπαράσταση των ιστορικών γεγονότων, παιδιά και γονείς μας υπενθύμισαν το χρέος μας να διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, να διδασκόμαστε από το παρελθόν, να τιμούμε εκείνους που θυσιάστηκαν για να είμαστε, σήμερα, ελεύθεροι.

