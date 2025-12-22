Δήμος Γόρτυνας:Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων) θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στο Ασήμι

ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΔήμος Γόρτυνας:Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων) θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στο ΑσήμιΑπό: Team Πολ. ΚρήτηςΗμερομηνία:22/12/2025Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η λαϊκή αγορά Ασημίου θα λειτουργήσει την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 (παραμονή Χριστουγέννων).Tagsλαϊκή αγορά ΑσημίουλειτουργίαΠαραμονήχριστουγέννωνΠροηγούμενο Άρθροplaceholder textΕπόμενο Άρθροplaceholder text «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: 29 εκδηλώσεις για... 4 λεπτά ago 0 Συναυλίες, drone show, θέατρο, χορός, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές...Σοκ στο Μαλεβίζι: Τέλος στη ζωή του... 31 λεπτά ago 0 Αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι 79χρονος - Είχε ασχοληθεί και με... «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: 29 εκδηλώσεις για... 4 λεπτά ago 0 Συναυλίες, drone show, θέατρο, χορός, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές...Σοκ στο Μαλεβίζι: Τέλος στη ζωή του... 31 λεπτά ago 0 Αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι 79χρονος - Είχε ασχοληθεί και με... Προηγούμενο άρθροΕπικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ. ΑποστόλουςΕπόμενο άρθροΧάρης Παπαδάκης : Ανοιχτή Επιστολή για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου ΑποκορώνουTeam Πολ. Κρήτης Share post:FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy.Popular «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: 29 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους το επόμενο δεκαήμερο από τον Δήμο ΗρακλείουΣοκ στο Μαλεβίζι: Τέλος στη ζωή του έβαλε γνωστός επιχειρηματίαςΧάρης Παπαδάκης : Ανοιχτή Επιστολή για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου ΑποκορώνουΜεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fmΧριστούγεννα μιας άλλης νοσταλγικής εποχής.More like thisRelated «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: 29 εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους το επόμενο δεκαήμερο από τον Δήμο Ηρακλείου Team Πολ. Κρήτης - 22/12/2025 Συναυλίες, drone show, θέατρο, χορός, εκπαιδευτικά προγράμματα και εικαστικές...Σοκ στο Μαλεβίζι: Τέλος στη ζωή του έβαλε γνωστός επιχειρηματίας Team Πολ. Κρήτης - 22/12/2025 Αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι 79χρονος - Είχε ασχοληθεί και με...Χάρης Παπαδάκης : Ανοιχτή Επιστολή για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αποκορώνου Team Πολ. Κρήτης - 22/12/2025 Κύριε Δήμαρχε, Το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αποκορώνου δεν...Μεγάλος Ραδιομαραθώνιος κατά της φτώχειας από την Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm Team Πολ. Κρήτης - 22/12/2025 Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm» διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο...