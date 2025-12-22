ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (παραμονή Χριστουγέννων) θα λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στο Ασήμι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των καταναλωτών, η λαϊκή αγορά Ασημίου θα λειτουργήσει την Τετάρτη
24 Δεκεμβρίου 2025 (παραμονή Χριστουγέννων).

Επικίνδυνη ρηγμάτωση από πιθανή καθίζηση στους Αγ. Αποστόλους
Χάρης Παπαδάκης : Ανοιχτή Επιστολή για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Αποκορώνου
