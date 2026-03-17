Δήμος Γόρτυνας:Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Ο Δήμος Γόρτυνας ανακοινώνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Αγίους Δέκα, Αγία Βαρβάρα, Άγιο Θωμά, Ασήμι, Γέργερη, Βαγιωνιά, Μητρόπολη και Σοκαρά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Άγιοι Δέκα: Στις 09:15, θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίων Δέκα. Στις 9:50, θα ακολουθήσουν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων, ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίων Δέκα, Αργυρώ Καλιτσουνάκη. Στις 10:15, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Αγία Βαρβάρα: Θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία στις 10:30, στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας. Στις 11:00, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, Κάλια Καραταράκη. Στις 11:30, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Άγιος Θωμάς: Στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά. Στις 09:30, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, στην πλατεία του χωριού και θα ακολουθήσει, στις 10:00 η μαθητική παρέλαση. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, Ειρήνη Ξυλούρη.

Ασήμι: Στις 09:30, θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Τίτου. Στις 10:00, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Γυμνασίου, Πελαγία Μαρουλάκη. Στις 10:30, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Βαγιωνιά: Στις 11:15, θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στις 11:45, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός κ. Βλέτσης. Στις 12:15, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Γέργερη: Η Δοξολογία θα πραγματοποιηθεί στις 09:30, στον Ι. Ν. Υπαπαντής του Σωτήρος. Στις 10:00, θα ακολουθήσουν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων (Μνημείο Καπετάν Μαστραχά), ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο διευθυντής του Γυμνασίου, Ευάγγελος Τιτάκης. Στις 10:30, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Μητρόπολη: Στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής. Στις 09:20, θα ακολουθήσουν επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των πεσόντων και ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου, Ευάγγελος Ταβερναράκης. Στις 09:40, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση.

Σοκαράς: Στις 09:00, θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου. Στις 09:30, θα γίνει κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, στην πλατεία του χωριού. Στις 09:45 θα ακολουθήσει η μαθητική παρέλαση. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Δημοτικού Σχολείου, Μαρία Σταυρουλάκη.