Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης 19 – 20 Μαρτίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανακήρυξη της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2025-2026, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) της Πολυτεχνειούπολης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
10:00 – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)
12:00 – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
10:00 – Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
12:00 – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
13:30 – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)
Η Τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Facebook
https://www.facebook.com/TUC.Chania