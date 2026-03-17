Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης 19 – 20 Μαρτίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανακήρυξη της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου 2025-2026, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) της Πολυτεχνειούπολης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

10:00 – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

12:00 – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

10:00 – Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)

12:00 – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)

13:30 – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Η Τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Facebook

https://www.facebook.com/TUC.Chania