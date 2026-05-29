Δήμος Ηρακλείου:Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων στα βοηθητικά γήπεδα του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιάννης Τσαπάκης, στο Β’ βοηθητικό γήπεδο του Κλειστού Γυμναστηρίου έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά τύπου LED. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσει η αντίστοιχη αντικατάσταση και στο Α’ βοηθητικό γήπεδο.

Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες περιποίησης και καλλωπισμού του πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμναστηρίου.