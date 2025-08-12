Δήμος Ηρακλείου:Εγκρίθηκαν από την Δημοτική Επιτροπή οι όροι του Διεθνούς Διαγωνισμού για την μεταρρύθμιση της καθαριότητας

Εγκρίθηκαν από την Δημοτική Επιτροπή οι όροι του Διεθνούς Διαγωνισμού για την μεταρρύθμιση της καθαριότητας στο Ηράκλειο

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ένα καθοριστικό βήμα ολοκληρώθηκε – Προχωράμε χωρίς να χάνουμε χρόνο

Δουλεύοντας με ρυθμούς εντατικούς, όπως επιτάσσουν οι συνθήκες, η Δημοτική Αρχή ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας του διεθνούς διαγωνισμού για την μεταρρύθμιση της καθαριότητας στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, οι όροι και οι λεπτομέρειες του Διαγωνισμού συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Αυγούστου, έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της, Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκου Γιαλιτάκη, όπου και έπειτα από συζήτηση και διάλογο, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, το ζήτημα αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή στις πραγματικές του διαστάσεις και όχι στις διαστάσεις στις οποίες μπορεί να τοποθετηθεί με μια αναβλητικότητα ή μια αδράνεια και επανάληψη πρακτικών οι οποίες έχουν οδηγήσει διαχρονικά την καθαριότητα σε ένα επίπεδο το οποίο υπολείπεται των αναγκών και των απαιτήσεων της πόλης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέφερε ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι όχι μόνο θεμιτό αλλά και επιβεβλημένο να είναι υψηλές, λέγοντας: «Μιλάμε για μια καθαρή πόλη.

Επιδιώκουμε μια καθαρή πόλη. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που είναι η πραγματικότητα στο πεδίο, είναι η πραγματικότητα στην επιχειρησιακή επάρκεια της υπηρεσίας, οδηγούμαστε στην πρόταση η οποία κατατίθεται και η οποία λεπτομερέστατα έχει εκτεθεί και παρουσιαστεί σε δύο Δημοτικά Συμβούλια.

Το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης που είναι η έγκριση της μελέτης και των πόρων δημοπράτησης μετά την ψήφιση του, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε χωρίς άλλο χάσιμο χρόνου, θεωρώντας δεδομένο ότι έχει χαθεί σε βάθος χρόνου πολύς δημοτικός χρόνος.»

Υπενθυμίζεται ότι ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη μεταρρύθμιση της καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας, στους πολίτες μέσω συνέντευξη Τύπου, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λαμβάνει υπόψιν ότι τα όρια του υφιστάμενου συστήματος έχουν εξαντληθεί, αποτελεί τομή για την πόλη σε ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο η Δημοτική Αρχή θέτει στην πραγματική του βάση και έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους του Ηρακλείου.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία ενός μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

1. Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

2. Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

3. Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

1. Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων, από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

2. Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

3. Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό, ο οποίος αποσκοπεί όχι απλά σε «μια πιο καθαρή πόλη», αλλά σε μια καθαρή πόλη όπως δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν το Ηράκλειο, προβλέπεται:

Υφιστάμενη κατάσταση Προτεινόμενο σύστημα

Δρομολόγια απορριμματοφόρων σύμμεικτων απορριμμάτων 29 (μεγάλα απορριμματοφόρα) 35 (μεγάλα απορριμματοφόρα), συν ενίσχυση της υπηρεσίας “ραντεβού”, συν ανανέωση του στόλου με συμβατικά και ηλεκτρικά οχήματα, επέκταση δικτύου υπόγειων κάδων, εγκατάσταση 5 ηλιακών κάδων με συμπίεση

Δρομολόγια απορριμματοφόρων ανακυκλώσιμου υλικού 6 έως 7 9, προσθήκη νέων οχημάτων, επέκταση δικτύου υπόγειων κάδων

Οδοκαθαριστές 63 208 (218 τους θερινούς μήνες), στην 1η ΔΚ διπλή (πρωί-απόγευμα) έως και τριπλή (και νύχτα) βάρδια καθημερινά

Συλλογή ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων 1 συνεργείο και δυο μηχανήματα Δημιουργούνται επιπλέον 5 συνεργεία με νέο εξοπλισμό, ειδική εφαρμογή (App) και υπηρεσία ραντεβού στις συνοικίες

Επόπτες καθαριότητας 14 20

Συνεργείο ολοκληρωμένης επέμβασης σε κοινόχρηστους χώρους Δεν υπάρχει Δημιουργούνται 2 μεικτά συνεργεία, των 5 ατόμων

Συνεργείο για την αφισορύπανση/graffiti Δεν υπάρχει Δημιουργούνται 2 συνεργεία των 2 ατόμων

Ολοκληρωμένο συνεργείο οδοσάρωσης 1 συνεργείο Δημιουργούνται 3 συνεργεία των 2 ατόμων, επιπλέον από τα 5 σάρωθρα του εξωτερικού συνεργάτη που θα επιχειρούν καθημερινά στην 1η ΔΚ

Συνεργείο πλυσίματος κάδων Δεν υπάρχει Δημιουργούνται 2 συνεργεία

Συνεργείο πλυσίματος οδών 1 συνεργείο Δημιουργούνται 2 συνεργεία επιπλέον από τα 2 συνεργεία του εξωτερικού συνεργάτη για την 1η ΔΚ

Συνεργείο διαχείρισης κάδων απορριμμάτων 2 άτομα Δημιουργείται 1 συνεργείο 5 ατόμων

Συνεργείο ΒΟΑΚ – Περιφερειακών Δρόμων Δεν υπάρχει Δημιουργείται 1 συνεργείο 3 ατόμων

Συνθήκες εργασίας Συσσώρευση χιλιάδων ρεπό και ημερών αδειών Ομαλοποίηση εργασιακών ρυθμών

Σταθερότητα αποκομιδής/οδοκαθαρισμού Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω έκτακτων συνθηκών (ασθενειών, απουσιών, βλαβών, κλπ) Πλήρης και σταθερή αποκομιδή, άμεση αποκατάσταση βλαβών

Μπορείτε να δείτε όλα τα δεδομένα της μεταρρύθμισης της καθαριότητας, όπως είχαν παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη και τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων Μιχάλη Ροβίθη, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=GB6eidK96GU

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε και στο αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι κατά το νόμο, στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Επιτροπής ανήκει η έγκριση των όρων για τη διενέργεια διαγωνισμών.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε επίσης ότι το θέμα έχει συζητηθεί διεξοδικότατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου, σε μια επτάωρη συνεδρίαση, με πολύ αναλυτική παρουσίαση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Καθώς και στην επόμενη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου όπου ετέθη το ζήτημα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την πρόβλεψη του ενδεχομένου το έργο να ξεκινήσει εντός του 2025, όπου επίσης έγινε διεξοδικότατη συζήτηση αλλά και ψηφοφορία, η οποία ενέκρινε την εισήγηση.

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής συμμετείχε και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Δημήτρης Δουλουφάκης.