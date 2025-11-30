ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Κατσαμπά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του Κέντρου, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η).

Κατσαμπά, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης Ν. Ηρακλείου «Αλληλεγγύη» την Παρασκευή 28/11.
Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης των ατόμων που ζουν με τη νόσο, καθώς και των φροντιστών τους. Κατά τη διάρκεια της ομιλιών, αναλύθηκαν πτυχές της νόσου και τονίστηκε ότι η έγκαιρη αναγνώριση είναι το κλειδί για την υποστήριξη των ατόμων με άνοια.

Ομιλητές στην εκδήλωση Γεωργία Σεκερτζή, Κοινωνική Λειτουργός, Ειρήνη Μπέρκη Εργοθεραπεύτρια και Φωτεινή Κουντή Ζαφειροπούλου, Νευροψυχολόγος

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προσωρινό «λουκέτο» για τα μεγάλα αεροσκάφη στο...

0
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε το κλείσιμο του...

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε...

0
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...

Προσωρινό «λουκέτο» για τα μεγάλα αεροσκάφη στο...

0
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε το κλείσιμο του...

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε...

0
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Κλειστό την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο στον δρόμο για το μαιευτήριο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Προσωρινό «λουκέτο» για τα μεγάλα αεροσκάφη στο Ηράκλειο: Όλες οι λεπτομέρειες για το κλείσιμο του διαδρόμου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε το κλείσιμο του...

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο στον δρόμο για το μαιευτήριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...

Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ήταν ιεράρχες...

Λασίθι:Κλειστό την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST