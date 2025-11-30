Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Κατσαμπά

Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του Κέντρου, πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η).

Κατσαμπά, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης Ν. Ηρακλείου «Αλληλεγγύη» την Παρασκευή 28/11.

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση, η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης των ατόμων που ζουν με τη νόσο, καθώς και των φροντιστών τους. Κατά τη διάρκεια της ομιλιών, αναλύθηκαν πτυχές της νόσου και τονίστηκε ότι η έγκαιρη αναγνώριση είναι το κλειδί για την υποστήριξη των ατόμων με άνοια.

Ομιλητές στην εκδήλωση Γεωργία Σεκερτζή, Κοινωνική Λειτουργός, Ειρήνη Μπέρκη Εργοθεραπεύτρια και Φωτεινή Κουντή Ζαφειροπούλου, Νευροψυχολόγος