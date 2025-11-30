ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο στον δρόμο για το μαιευτήριο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο το πρωί της Κυριακής, καθώς το μωρό ήρθε νωρίτερα, ενώ κατευθύνονταν στο μαιευτήριο
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης έφερε στον κόσμο το μωρό της μέσα στο αυτοκίνητο, το πρωί της Κυριακής, καθώς ο τοκετός ξεκίνησε καθ’ οδόν προς το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σ. και ο σύζυγός της, Πέτρος Δ., περίμεναν τη γέννηση της κόρης τους στις αρχές Δεκεμβρίου, ωστόσο η μικρή αποφάσισε να έρθει στον κόσμο νωρίτερα.

Οι ευτυχισμένοι γονείς περιέγραψαν στο Creta24 τη συγκλονιστική εμπειρία τους και τον τρόπο με τον οποίο η κόρη τους γεννήθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Όπως αφηγήθηκαν, γύρω στις 4 τα ξημερώματα η Ζαχαρένια ένιωσε τους πρώτους πόνους. Στις 6:40 π.μ. ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα με προορισμό το μαιευτήριο.

Περίπου ένα τέταρτο αργότερα, όταν έφτασαν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η μέλλουσα μητέρα συνειδητοποίησε πως είχε φτάσει η στιγμή. «Πέτρο, έρχεται το μωρό», είπε στον σύζυγό της, ο οποίος σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», περιέγραψε η Ζαχαρένια, εξηγώντας ότι δεν πρόλαβε καν να μετακινηθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού, μέσα σε λίγα λεπτά.

«Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», επιβεβαίωσε ο Πέτρος, ο οποίος διατήρησε την ψυχραιμία του καθ’ όλη τη διάρκεια του απρόσμενου τοκετού.

Η Ζαχαρένια θυμάται πως του είπε «Ηρέμησε και τρέχα!», τονίζοντας ότι η στάση του συζύγου της τη βοήθησε να παραμείνει ήρεμη και συγκεντρωμένη.

Ο ευτυχής πατέρας, με αλάρμ και κόρνες, κατάφερε να φτάσει γρήγορα στο μαιευτήριο, όπου η μητέρα και η νεογέννητη κόρη παραδόθηκαν σώες στη φροντίδα του ιατρικού προσωπικού.

