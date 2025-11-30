Προσωρινό «λουκέτο» για τα μεγάλα αεροσκάφη στο Ηράκλειο: Όλες οι λεπτομέρειες για το κλείσιμο του διαδρόμου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε...
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...
Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και...
Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του...
Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε...
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...
Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και...
Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο στον δρόμο για το μαιευτήριο
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας
ΠΚ team -
Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ήταν ιεράρχες...
Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Κατσαμπά
Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του...
Λασίθι:Κλειστό την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου
Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το...