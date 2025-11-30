Προσωρινό «λουκέτο» για τα μεγάλα αεροσκάφη στο Ηράκλειο: Όλες οι λεπτομέρειες για το κλείσιμο του διαδρόμου

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε το κλείσιμο του βασικού διαδρόμου για συντήρηση, με τις πτήσεις να περιορίζονται σε αεροπλάνα έως 72 θέσεις. Σε προγραμματισμένη αναστολή λειτουργίας οδεύει ο κύριος διάδρομος προσγείωσης–απογείωσης του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο πλαίσιο εκτεταμένων έργων αναβάθμισης και συντήρησης του οδοστρώματος. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός από Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 έως και Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026. Παρά το προσωρινό «λουκέτο» στον κύριο διάδρομο, το αεροδρόμιο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όλες οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται από τον δεύτερο διάδρομο, με ορισμένους απαραίτητους περιορισμούς ασφαλείας. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροσκάφη έως 72 θέσεων, ενώ οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι τη δύση του ηλίου. Η ΥΠΑ έχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAM για το διάστημα των εργασιών, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνεται, η χρονική περίοδος επιλέχθηκε σε συνεννόηση με τις αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα και τον μειωμένο όγκο επιβατών, ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Τα έργα συντήρησης αποτελούν μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών του αερολιμένα, ο οποίος παραμένει ένας από τους πλέον επιβαρυμένους της χώρας, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.