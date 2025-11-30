ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Προσωρινό «λουκέτο» για τα μεγάλα αεροσκάφη στο Ηράκλειο: Όλες οι λεπτομέρειες για το κλείσιμο του διαδρόμου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε το κλείσιμο του βασικού διαδρόμου για συντήρηση, με τις πτήσεις να περιορίζονται σε αεροπλάνα έως 72 θέσεις.

Σε προγραμματισμένη αναστολή λειτουργίας οδεύει ο κύριος διάδρομος προσγείωσης–απογείωσης του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», στο πλαίσιο εκτεταμένων έργων αναβάθμισης και συντήρησης του οδοστρώματος. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός από Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 έως και Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026.

Παρά το προσωρινό «λουκέτο» στον κύριο διάδρομο, το αεροδρόμιο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όλες οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται από τον δεύτερο διάδρομο, με ορισμένους απαραίτητους περιορισμούς ασφαλείας. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να προσγειώνονται και να απογειώνονται αεροσκάφη έως 72 θέσεων, ενώ οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι τη δύση του ηλίου.

Η ΥΠΑ έχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAM για το διάστημα των εργασιών, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνεται, η χρονική περίοδος επιλέχθηκε σε συνεννόηση με τις αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα και τον μειωμένο όγκο επιβατών, ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών.

Τα έργα συντήρησης αποτελούν μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού αναβάθμισης των υποδομών του αερολιμένα, ο οποίος παραμένει ένας από τους πλέον επιβαρυμένους της χώρας, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε...

0
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...

Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και...

0
Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του...

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε...

0
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...

Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και...

0
Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο στον δρόμο για το μαιευτήριο
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:«Πέτρο, έρχεται το μωρό!» – Γυναίκα γέννησε στο αυτοκίνητο στον δρόμο για το μαιευτήριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο...

Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου ήταν ιεράρχες...

Δήμος Ηρακλείου:Ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Κατσαμπά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον από τα μέλη του...

Λασίθι:Κλειστό την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST