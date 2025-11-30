ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Εκλογές δικηγόρων: η Κατερίνα Κοσμαδάκη πρώτη γυναίκα πρόεδρος στον Δ.Σ.Ηρακλείου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Έλαβε 328 ψήφους έναντι 311 που πήρε ο απερχόμενος πρόεδρος, Νίκος Λογοθέτης.

Αλλαγή σελίδας στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου όπου για πρώτη φορά στην ιστορία του αναλαμβάνει το τιμόνι της προεδρίας μία γυναίκα, η Κατερίνα Κοσμαδάκη. Η κ. Κοσμαδάκη, η οποία είχε διεκδικήσει την προεδρία και στις προηγούμενες εκλογές, επανήλθε και αυτή τη φορά κατάφερε να επικρατήσει του ανθυποψήφιου της και απερχόμενου προέδρου, Νίκου Λογοθέτη.

Εκ του αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι οι δικηγόροι του Ηρακλείου είναι σχεδόν μοιρασμένοι στα δύο ως προς το πρόσωπο του προέδρου τους, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται σε 17 ψήφους. Η κ. Κοσμαδάκη πήρε 328 ψήφους έναντι των 311 που συγκέντρωσε ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Λογοθέτης. Από τους 678 που ψήφισαν, τα έγκυρα ανέρχονται σε 639, άκυρα 10, λευκά 29.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου γίνεται το αδιαχώρητο από τον κόσμο που έχει συρρεύσει για να συγχαρεί τη νέα πρόεδρο, Κατερίνα Κοσμαδάκη, και την ομάδα της, ενώ, όπως είναι φυσικό, στο «στρατόπεδο», του απερχόμενου προέδρου επικρατεί μία σχετική «παγωμάρα». Σε κάθε περίπτωση η νίκη της κ. Κοσμαδάκη σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου που εισέρχεται σε μία νέα εποχή.

ΠΚ team
ΠΚ team
