Κρήτη: Εκλογές Δικηγόρων – Στον β’ γύρο ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

Στον δεύτερο γύρο θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, καθώς στην ψηφοφορία της Κυριακής κανένας εκ των 4 υποψηφίων δεν συγκέντρωσε το απαραίτητο 50% + 1 για να εκλεγεί.

Η “μάχη” πλέον θα δοθεί ανάμεσα στην Αγάπη Μικρού που έλαβε 161 ψήφους (46,53%) και στον Γιάννη Λιονάκη που έλαβε 97 (28,03%).

Ο απερχόμενος πρόεδρος Χρήστος Πραματευτάκης έλαβε 51 ψήφους (14.74%) και ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης 37 ψήφους (10,69%).

Συνολικά ψήφισαν 352 δικηγόροι επί 438 εγγεγραμμένων στα Χανιά, ενώ βρέθηκαν στην κάλπη 3 λευκά και 3 άκυρα.

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΡΗΤΗ

Αλλαγή σελίδας στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου όπου πρόεδρος εξελέγη χθες η Κατερίνα Κοσμαδάκη, επικρατώντας του απερχόμενου προέδρου Νίκου Λογοθέτη.

Η κα. Κοσμαδάκη εξελέξη με 328 ψήφους έναντι 311 του κ. Λογοθέτη. Από τους 678 που ψήφισαν, έγκυρα ήταν τα 639 ψηφοδέλτια, άκυρα 10 και 29 τα λευκά ψηφοδέλτια.

Χωρίς σασπένς οι εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ρεθύμνου και Λασιθίου αφού υπήρχε μόνος ένας υποψήφιος.

Έτσι, στο Ρέθυμνο επανεξελέγη ο Θωμάς Λεχωβίτης και στο Λασίθι η Σοφία Τσαγκαράκη.

 

Χανιώτικα Νέα

Προηγούμενο άρθρο
Εκλογές δικηγόρων: η Κατερίνα Κοσμαδάκη πρώτη γυναίκα πρόεδρος στον Δ.Σ.Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας -Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές – Η πρόγνωση για αύριο στην Κρήτη
