Καιρός: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας -Προειδοποίηση για ισχυρές βροχές – Η πρόγνωση για αύριο στην Κρήτη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ο Δεκέμβριος μπαίνει με χειμωνιάτικο σκηνικό, καθώς μετά τη σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο και οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από την Τρίτη.

Ο καιρός για αύριο, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στην Κρήτη διαμορφώνεται ως εξής, σύμφωνα με την πρόγνωση:

Θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, με μικρή διάρκεια και περιορισμένη ένταση.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα παρουσιάσουν εξασθένηση και μεταβολή, φτάνοντας έως και 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12°C έως 21°C, με την αίσθηση ψύχρας νωρίς το πρωί να δίνει τη θέση της σε σχετικά ήπιες θερμοκρασίες μέσα στην ημέρα.

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Προειδοποίηση Θοδωρή Κολυδά για ισχυρές βροχές στις αρχές Δεκεμβρίου

Ενισχυμένη αστάθεια αναμένεται να κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Όπως επισημαίνει, μετά τη σύντομη ανάπαυλα βελτιωμένου καιρού που θα διαρκέσει περίπου δύο ημέρες, ένα νέο και οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας φαίνεται να φτάνει γρηγορότερα από το αναμενόμενο.

Οι διαταραχές, που θα προσεγγίσουν την Ελλάδα από τα δυτικά, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τη χώρα την Τρίτη και Τετάρτη, 2 και 3 Δεκεμβρίου, φέρνοντας εκτεταμένες βροχές και ενίσχυση των ανέμων. Ο κ. Κολυδάς τονίζει ωστόσο ότι η εικόνα για την ένταση και την ακριβή κατανομή των φαινομένων θα είναι πιο ξεκάθαρη αύριο, 1 Δεκεμβρίου.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται προμηνύει ξεκάθαρη είσοδο σε χειμερινή περίοδο. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αλλά και προς το τέλος του πρώτου δεκαημέρου, οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, επηρεάζοντας πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, δεν αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα, ενώ στα ορεινά αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες χιονοπτώσεις.

Αναλυτική πρόγνωση

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι στα δυτικά και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Κρήτη είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς βροχές στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά· δυτικοί 3–4 μποφόρ στα ανατολικά και έως 5 μποφόρ το πρωί στα νότια.
Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος – 14/16°C στα βόρεια, 16/18°C στην ηπειρωτική χώρα, έως 19°C στα νότια, 19/21°C σε ανατολική και νότια νησιωτική περιοχή.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, όπου από το μεσημέρι, κυρίως στο Ιόνιο, θα σημειωθούν ασθενείς βροχές. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα σε ηπειρωτικές περιοχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς· στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 3–4 μποφόρ, έως 5 μποφόρ το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.
Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα δυτικά.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Νέφος καιρολογικής μεταβολής με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας. Στο Ιόνιο πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως σε δυτικά και νότια.
Άνεμοι: Ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Γενικευμένη αστάθεια με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, κεντρικά και νότια και θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4–6 μποφόρ, τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα νότια.

Γιατί ο Δεκέμβριος προβλέπεται δύσκολος

Ο κ. Κολυδάς εξηγεί ότι η ενίσχυση του πολικού στροβίλου, ο οποίος σχηματίζεται κάθε χρόνο καθώς μειώνεται η ηλιακή ακτινοβολία στις αρκτικές περιοχές, επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά των ατμοσφαιρικών συστημάτων. Όταν ο στρόβιλος εξασθενεί ή «σπάει», επιτρέπει σε ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν πιο νότια, αυξάνοντας την πιθανότητα έντονων ψυχρών εισβολών και στερεών φαινομένων στη Μεσόγειο.

ΠΚ team
ΠΚ team
