Ηράκλειο και Χανιά κέρδισαν το τουριστικό στοίχημα του Οκτωβρίου

Το Ηράκλειο και τα Χανιά συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών από άποψη τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα τον Οκτώβριο .Ένα μήνα, στις άκρες της σεζόν, που υποδέχθηκε χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι εξασφάλισαν υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης .
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η κίνηση στο ηράκλειο ήταν αυξημένη κατά 11,1% και στα Χανιά κατά 8,6%.
Το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ,σύμφωνα με το euro2day, το Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7,7 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Στο Ηράκλειο οι αφίξεις ανήλθαν σε 4 εκατ., αυξημένες σε ποσοστό 6% και στα Χανιά διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 3,3%.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ανοδική παρέμεινε η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου με αυξήσεις στις περισσότερες γεωγραφικές ενότητες της χώρας.
Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα με 4,5 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 2,3% και τα Ιόνια Νησιά με 4 εκατ. και άνοδο σε ποσοστό 5%.
Στην Πελοπόννησο οι αφίξεις ανήλθαν σε 253 χιλ., υψηλότερες κατά 10,5% σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε υστέρηση, καθώς μετρήθηκαν 1,2 εκατ. αφίξεις, μειωμένες κατά 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου καταγράφηκαν 26,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ