ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ηράκλειο και Χανιά κέρδισαν το τουριστικό στοίχημα του Οκτωβρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5,2% οι περισσότερες αφίξεις το 10μηνο.

Το Ηράκλειο και τα Χανιά συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων προορισμών από άποψη τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα τον Οκτώβριο .Ένα μήνα, στις άκρες της σεζόν, που υποδέχθηκε χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι εξασφάλισαν υψηλές πληρότητες σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η κίνηση στο ηράκλειο ήταν αυξημένη κατά 11,1% και στα Χανιά κατά 8,6%.

Το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 ,σύμφωνα με το euro2day, το Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 7,7 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 9,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στο Ηράκλειο οι αφίξεις ανήλθαν σε 4 εκατ., αυξημένες σε ποσοστό 6% και στα Χανιά διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 3,3%.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ανοδική παρέμεινε η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου με αυξήσεις στις περισσότερες γεωγραφικές ενότητες της χώρας.

Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες και άνοδο 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα με 4,5 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 2,3% και τα Ιόνια Νησιά με 4 εκατ. και άνοδο σε ποσοστό 5%.

Στην Πελοπόννησο οι αφίξεις ανήλθαν σε 253 χιλ., υψηλότερες κατά 10,5% σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, οι Κυκλάδες αποτέλεσαν τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε υστέρηση, καθώς μετρήθηκαν 1,2 εκατ. αφίξεις, μειωμένες κατά 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου καταγράφηκαν 26,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό...

0
Παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς ορεινές, υψηλότερες και πιο δροσερές...

Καιρός: Υγρός αναμένεται ο Δεκέμβριος με πολλές...

0
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει έναν «υγρό» Δεκέμβρη με...

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό...

0
Παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς ορεινές, υψηλότερες και πιο δροσερές...

Καιρός: Υγρός αναμένεται ο Δεκέμβριος με πολλές...

0
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει έναν «υγρό» Δεκέμβρη με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καιρός: Υγρός αναμένεται ο Δεκέμβριος με πολλές βροχές
Επόμενο άρθρο
Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Διαταραχές ύπνου: Γιατί ξυπνάμε στη μέση της νύχτας

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι παράγοντες που οδηγούν σε πρόωρη αφύπνιση – κυρίως...

Ο ΠΟΥ παρουσίασε για πρώτη φορά κατευθυντήριες γραμμές για την υπογονιμότητα

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η υπογονιμότητα είναι μια πάθηση...

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως

ΠΚ team ΠΚ team -
Παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς ορεινές, υψηλότερες και πιο δροσερές...

Μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης από πάπα και οικουμενικό πατριάρχη – Η κοινή διακήρυξη και το κοινό Πάσχα

ΠΚ team ΠΚ team -
Την ανάγκη ενότητας των δύο Εκκλησιών υπογράμμισαν ο οικουμενικός...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST