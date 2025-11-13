ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Επανεκκίνηση για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την καθαριότητα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Επανεκκίνηση για τον Διεθνή Διαγωνισμό για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου

Εγκρίθηκε η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής από την Δημοτική Επιτροπή

Η επανεκκίνηση του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την καθαριότητα έπειτα από την απόρριψη όλων των προσφυγών από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 13/11.

Όπως είναι γνωστό, η σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφορά:

• Την απομάκρυνση πράσινων και ογκωδών αποβλήτων στο σύνολο του Δήμου.

• Την συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων (μπλε κάδου, ενιαίου ή σε ρεύματα ανακύκλωσης) και τη συλλογή σύμμεικτων αποβλήτων, τον οδοκαθαρισμό και καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων εντός της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, του παραλιακού μετώπου και των Ενετικών Τειχών.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 15/12/2025 και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών η 18/12/2025.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών...

0
«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς...

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

0
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών...

0
«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συνεχής η αύξηση των περιστατικών κακοποίησης παιδιών στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Κάλεσμα Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών για τον Εορτασμό του Πολυτεχνείου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με...

Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Σύσκεψη Εργασίας Επιμελητηρίου Χανίων με Σύλλογο Καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς...

Πανέτοιμοι για τη μεγάλη τους πρεμιέρα στο ANODOS οι Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα στο ANODOS έφτασε. Οι...

Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης για την 4η Συνεδρίαση Παρακολούθησης του Προγράμματος ΄΄Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή΄΄

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην Αθήνα μεταβαίνει ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST