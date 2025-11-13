Συνεχής η αύξηση των περιστατικών κακοποίησης παιδιών στην Κρήτη

5η Έκθεση “Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κρήτη – WOMEN_WATCH”

Ανησυχητική αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης παιδιών (0–18 ετών) καταγράφεται σε όλη την Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΕΛΑΣ, όπως παρουσιάζεται στην 5η Έκθεση του “Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κρήτη – WOMEN_WATCH”, με Φορέα Υλοποίησης τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου».

Η 5η Έκθεση, που αφορά το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου 2025, δείχνει ότι η κακοποίηση παιδιών βρίσκεται σε σταθερά αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, οι Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου και Ρεθύμνου εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση καταγγελιών, κατά 90% και 50% αντίστοιχα.



Ακολουθεί η Π.Ε. Χανίων με άνοδο που ξεπερνά το 10%, ενώ η Π.Ε. Ηρακλείου καταγράφει μικρή μείωση (39 καταγγελίες Απρίλιο–Ιούνιο του 2024, 37 το αντίστοιχο διάστημα το 2025). Το 73% των παιδιών-θυμάτων είναι κορίτσια, ενώ το 27% αγόρια (Πίνακας 4).

Παρά τη διαφοροποίηση ανά περιοχή, οι Π.Ε. Ηρακλείου και Χανίων παραμένουν σταθερά στις πρώτες θέσεις σε αριθμό καταγγελιών, ενώ οι Π.Ε. Ρεθύμνου και Λασιθίου εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλότερα απόλυτα νούμερα, αν και με ανησυχητική ανοδική τάση.

Σε σύγκριση με τα συμπεράσματα της προηγούμενης (4ης) Έκθεσης, η 5η Έκθεση του WOMEN_WATCH καταγράφει συνολική αύξηση στα περιστατικά κακοποίησης παιδιών για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. (Πίνακας 3).

Ενδοοικογενειακή βία

Τα παραπάνω δεδομένα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το διάστημα Ιανουάριος–Ιούνιος 2025 καταγράφηκαν 16.345 καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με το 78% των θυμάτων να είναι γυναίκες. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 (8.294 καταγγελίες). Αναλυτικότερα, η Αττική (ΓΑΔΑ) καταγράφει 4.434 περιστατικά, η Θεσσαλονίκη (ΓΑΔΘ) 927, ενώ η Κρήτη καταλαμβάνει την τέταρτη θέση πανελλαδικά, με 725 καταγγελίες.

Η εικόνα στην Κρήτη

Η ανάλυση των δεδομένων για την Κρήτη (2022–2025) δείχνει ότι:

-Η Π.Ε. Ηρακλείου διατηρεί σταθερά τα υψηλότερα νούμερα καταγγελιών, με αύξηση έως το 2024 και μικρή μείωση το 2025.

-Η Π.Ε. Χανίων ακολουθεί, παρουσιάζοντας παρόμοια πορεία.

-Οι Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Λασιθίου εμφανίζουν χαμηλότερους αριθμούς, με το Λασίθι να είναι η μοναδική Ενότητα που καταγράφει μικρή αύξηση το 2025.

Για το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου ανά έτος, οι καταγγελίες συνολικά στην Κρήτη έχουν ως εξής: 2022: 92, 2023: 197, 2024: 459, 2025: 396. Παρατηρείται δηλαδή μεγάλη αύξηση μεταξύ 2023 και 2024, και μικρή μείωση το 2025. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση ανά Περιφερειακή Ενότητα μεταξύ 2023 και 2024: Ηράκλειο: 95 → 221, Χανιά: 75 → 136, Ρέθυμνο: 20 → 73, Λασίθι: 7 → 29 (Πίνακας 1).

Τα δεδομένα του «Συνδέσμου»

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» κατέγραψε 48 καταγγελίες για το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου 2025, αριθμό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (45 καταγγελίες, ή περίπου 16 περιστατικά ανά μήνα).

Συμπεράσματα και ανάγκες

Η 5η Έκθεση του «Παρατηρητηρίου» καταδεικνύει πως, μετά την έξαρση του 2024, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης παιδιών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το 2025. Η ανάλυση των περιστατικών αναδεικνύει σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήματος προστασίας, που συχνά επιβαρύνουν σημαντικά την επιζώσα.

Είναι σημαντική η προτεραιότητα βελτίωσης του συστήματος ανταπόκρισης, με την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων Φορέων. Πολλές φορές οι επιζώσες αντιμετωπίζουν συνθήκες που κάθε άλλο παρά τις βοηθούν να φύγουν από τον κύκλο της βίας. Η υποστελέχωση Υπηρεσιών, η ανεπαρκής κατάρτιση επαγγελματιών και η έλλειψη συντονισμένης ανταπόκρισης, επιδεινώνουν την κατάσταση, ενισχύοντας την αίσθηση ατιμωρησίας και αδυναμίας του συστήματος να προστατεύσει αποτελεσματικά γυναίκες και παιδιά.

Ο «Σύνδεσμος» τονίζει ως βασική προτεραιότητα την οργάνωση διεπιστημονικών Ομάδων υπό την εποπτεία των Εισαγγελικών Αρχών, την περαιτέρω στελέχωση των Υπηρεσιών και την κατοχύρωση διαδικασιών συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία των θυμάτων.