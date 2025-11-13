ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην οδό Γεωργιακάκη στα Λενταριανά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων στον Δήμο Χανίων, με στόχο την αναβάθμιση της προσβασιμότητας, της εικόνας και της λειτουργικότητας του αστικού ιστού και των περιαστικών περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα, ξεκινούν οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων επί της οδού Ιωάννη Γεωργιακάκη στα Λενταριανά του Δήμου Χανίων. Το έργο αφορά το δυτικό τμήμα της οδού, όπου τα πεζοδρόμια θα ανακατασκευαστούν πλήρως για να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πεζών, ιδίως των μαθητών προς το 19ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων ενώ το συνολικό μήκος της παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 200 μέτρα

Οι εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δήμου Χανίων», το οποίο είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ύψους 4.000.000 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις προβλέπουν την πλήρη ανακατασκευή των υφιστάμενων πεζοδρομίων, με σύγχρονες προδιαγραφές και νέες φυτεύσεις, σε περισσότερες από 30 περιοχές του Δήμου Χανίων, εντός του κέντρου αλλά και σε περιαστικές περιοχές όπως τα Δικαστήρια, η Χαλέπα, ο Άη-Γιάννης, τα Λενταριανά, ο Κουμπές, το Σόδυ, τα Παχιανά, κ.α.

