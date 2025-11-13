ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Με μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή η παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα» στην εκπαιδευτική κοινότητα

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η παρουσίαση της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «Move it Now – Ας Κινηθούμε Τώρα», μιας καινοτόμου δράσης του Δήμου Χανίων, που στοχεύει στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας, υπευθυνότητας και βιώσιμης κινητικότητας στα σχολεία.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο οποίος χαιρέτησε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι «τέτοιες δράσεις αποκτούν ουσιαστική αξία όταν τις αγκαλιάζει η εκπαιδευτική κοινότητα και γίνουν πράξη στην καθημερινότητα των μαθητών».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Βαρδάκης, επεσήμανε ότι ο Δήμος βρίσκεται «στη διάθεση κάθε σχολείου, προκειμένου να στηρίξει και να διευκολύνει με κάθε τρόπο την υλοποίηση των δράσεων, ώστε το πρόγραμμα να αποδώσει στο μέγιστο».

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, οι οποίοι, ως συνδιοργανωτές της πρωτοβουλίας, χαιρέτησαν τους εκπαιδευτικούς, που αγκαλιάζουν την προσπάθεια και δήλωσαν ότι εμπράκτως θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχία και την υλοποίηση όλων των δράσεων. Το παρών στην παρουσίαση έδωσαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένη Ζερβουδάκη καθώς και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, Ζαχάρης Μαυριδάκης.

Με το πέρας της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι φάκελοι δράσης, που περιλαμβάνουν από 8 έως 14 διαφορετικές δράσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε σχολείου από την επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του προγράμματος, Άννα Νεμπαυλάκη με τη δημιουργική συμβολή του εικαστικού, Κωνσταντίνου Φίσερ.

Μετά τη μελέτη των φακέλων, τα σχολεία θα προχωρήσουν στην κατάρτιση των χρονοδιαγραμμάτων τους, με στόχο να εντάξουν, αν είναι δυνατόν, το σύνολο των δράσεων στο πρόγραμμα της χρονιάς, έπειτα από τις απαραίτητες διαδικασίες. Κάθε δράση έχει τη δική της σημασία και συμβολή στη διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης μαθησιακής εμπειρίας, που ενώνει τη γνώση με την πράξη και εμπνέει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην αλλαγή.

Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται μέσω της εθελοντικής συνεργασίας πλήθους φορέων, όπως του Πολυτεχνείου Κρήτης, θεσμικών φορέων υγείας, κρατικών και πολιτιστικών οργανισμών, επαγγελματικών και θεσμικών σωματείων, αθλητικών ομάδων,

επιστημονικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών φορέων, κ.α. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν ενεργά και τμήματα του Δήμου Χανίων με την καθοριστική συμβολή των αρμόδιων Αντιδημάρχων, οι οποίοι ενισχύουν τη συνολική προσπάθεια.

Όλες οι δράσεις είναι εντελώς δωρεάν για τα σχολεία και σχεδόν όλες θα πραγματοποιηθούν εντός των σχολικών χώρων, με εξαίρεση ορισμένες περιπατητικές δραστηριότητες και επισκέψεις σε εξωτερικούς χώρους.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας επικεντρώνονται:
• Στην προαγωγή του περπατήματος και της ποδηλασίας ως φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης.
• Στην αγάπη για το ποδήλατο και την ασφαλή χρήση του στον αστικό χώρο.
• Στην εκπαίδευση των παιδιών για ασφαλή κυκλοφορία και πρόληψη ατυχημάτων.
• Στην προώθηση υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς με σεβασμό στους κανόνες του ΚΟΚ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 35 σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων:

Ν/Γ: 1ο & 2ο Ν/Γ Τσικαλαριών, 1ο Ν/Γ Ν. Κυδωνίας, 2ο Ν/Γ Χανίων, Ν/Γ Αγ. Σαράντα, Ν/Γ Πασακάκι, Ν/Γ Κουνουπιδιανών, Ν/Γ Μουρνιών, Ν/Γ Αγ. Ιωάννη, Ν/Γ Σούδας, Ν/Γ Πασακάκι, Ν/Γ Βαμβακόπουλου, Ν/Γ Αγροκηπίου, Ν/Γ Χρυσοπηγής, Ν/Γ Θερίσου, 3ο Ειδ. Ν/Γ Χανίων.

Δ.Σ.: 1ο & 2ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών, 1ο Δ.Σ. Μουρνιών, 2ο Δ.Σ. Ν. Κυδωνίας, 4ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο, 14ο & 19ο Δ.Σ. Χανίων, Δ.Σ. Σούδας, Δ.Σ. Πασακάκι, Δ.Σ. Βαμβακόπουλου, Δ.Σ. Αγροκηπίου, Δ.Σ. Τσικαλαριών, Πειρ. Δ.Σ. Χανίων.
Γ/Σ: 2ο Γ/Σ Χανίων, 2ο Γ/Σ Ελ. Βενιζέλου, 4ο & 7ο Γ/Σ Χανίων, Γ/Σ Ν. Κυδωνίας, Γ/Σ Σούδας, Πειρ. Γ/Σ Χανίων.



Συνεχής η αύξηση των περιστατικών κακοποίησης παιδιών στην Κρήτη


5η Έκθεση "Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών...

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός 2024 Δήμου Ηρακλείου από το Δημοτικό Συμβούλιο


Αλέξης Καλοκαιρινός: Δημιουργούμε προϋποθέσεις για καλύτερη οικονομική απόδοση σε...

Δήμος Χανίων:Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην οδό Γεωργιακάκη στα Λενταριανά


Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης και ανακατασκευής των πεζοδρομίων στον...

Χανιά:Εορτασμός της Επετείου Εθνικής Αντίστασης


Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944, προέκταση...

