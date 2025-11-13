Εορτασμός των Εισοδίων της Θεοτόκου Πολιούχου Χανίων – Εορτασμός Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων

Όπως είναι γνωστό, στις 21 Νοεμβρίου εορτάζεται σ’ ολόκληρη τη χώρα, η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, που συμπίπτει με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, πολιούχου της πόλεως των Χανίων.

Παραθέτουμε το κατωτέρω πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που θα γίνουν στα Χανιά και παρακαλούμε να παραστείτε σ’ αυτές.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Από την 8η πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ήλιου της Παρασκευής 21ης Νοεμβρίου 2025 ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων καταστημάτων, των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ι. Δ. της πόλης των Χανίων.

Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων και των Πολεμικών Πλοίων που ναυλοχούν στο λιμάνι της Σούδας, το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου 2025.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

08:00 Επίσημη έπαρση της σημαίας στο φρούριο Φιρκά

07:00-10:30 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό

10:30 Πέρας προσέλευσης επισήμων:

10:45 Δοξολογία για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας

Ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Θα ακολουθήσει Λιτάνευση της Θαυματουργής Εικόνας της Θεοτόκου

Διαδρομή: Αναχώρηση από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων, Χάληδων, Πλατεία 1866, Λεωφ. Κυδωνίας (Ακολουθία της Αρτοκλασίας έμπροσθεν του Δημαρχείου), Ν. Πλαστήρα, Πλατεία Δημοτικής Αγοράς (Δέηση), Πλατεία Μαρκοπούλου, Τσουδερών, Ποτιέ, Καραολή Δημητρίου (Δέηση), Χάληδων, επιστροφή στον Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων.

12:30 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο της Πόλης (Πάρκο Ειρήνης & Φιλίας)

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή

• Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου

17:00 Υποστολή της Σημαίας

Τα της ιεροτελεστίας παρακαλείται να ρυθμίσει η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, τα της απόδοσης τιμών η 5η Α/Μ ΤΑΞ (ΑΔΦΧ), και τα της τάξεως η Αστυνομική Δ/νση Χανίων. Παρακαλείται ο Δήμος Χανίων για την καθαριότητα της πλατείας του Μητροπολιτικού Ναού, για την εγκατάσταση μικροφωνικής συσκευής και για την καθαριότητα στο χώρο του Ηρώου.

Τον συντονισμό των εκδηλώσεων από την πλευρά της Π.Ε. Χανίων θα έχουν ο Ειδικός Συνεργάτης της Π. Ε. Χανίων, κ. Σήφης Μαρκάκης, και η Υπεύθυνη Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Π. Ε. Χανίων, κα Ρούλα Οικονομάκη, όπως και τελετάρχης οριζόμενος από το Δήμο Χανίων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ

Κοινοποίηση (για ενέργειες) :

– Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου

– 5η Α/Μ ΤΑΞ (ΑΔΦΧ)

– Δήμο Χανίων

– Αστυνομική Δ/νση Χανίων

– Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων

– Οριζόμενους Τελετάρχες