Δήμος Ηρακλείου:Κέντρισε το ενδιαφέρον το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους»

Κέντρισε το ενδιαφέρον το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους άλλους» που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους. Διαχείριση-Αντιμετώπιση-Πρόληψη», που διοργάνωσε την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στο δημοτικό κτίριο της Ανδρόγεω.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ενημερωτικές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου οι οποίες συνεχίζονται και το 2025 για την εκπαίδευση των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης και απευθύνονται σε μέλη εθελοντικών οργανώσεων αλλά και σε κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη.

Στο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε και η ειδικά σχεδιασμένη άσκηση επί χάρτου «ΚΙΒΩΤΟΣ 2025» της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, προκειμένου να δοκιμαστεί – χωρίς πραγματική επιχειρησιακή δράση στο πεδίο – τα ειδικό σχέδιο «Δάρδανος» που έχει εκπονήσει ο Δήμος Ηρακλείου για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων.

Τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι Εθελοντικές ομάδες που είναι ενταγμένες στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, κλήθηκαν να διαχειριστούν θεωρητικά σενάρια, όπως φυσικές καταστροφές, οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, απεγκλωβισμό ατόμων, καθώς και διάσωση οικόσιτων και αδέσποτων ζώων.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη ανοίγοντας τις εργασίες του διήμερου σεμιναρίου, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ευχαρίστησε τους συντελεστές της διοργάνωσης για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλαν για την επιτυχία του, τους εισηγητές για την εθελοντική συμμετοχή τους και την πολύτιμη γνώση που μετέφεραν, τις εθελοντικές οργανώσεις και τους πολίτες που το παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον.

Στη συνέχεια παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Ηρακλείου για την ενθάρρυνση των δημοτών στη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια και στις δράσεις τονίζοντας: «Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού συνεχίζει και το 2025 τις δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών (εθελοντών και μη), με στόχο την ενίσχυση της προληπτικής ετοιμότητας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης».

Χαιρετισμό στο σεμινάριο απηύθυνε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλης Χαιρέτης, παρουσιάζοντας τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου στο πεδίο της διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, της προστασία της δημόσιας περιουσίας, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (όπως σεισμοί, πυρκαγιές κ.α.), την πρόληψη κινδύνων από επικίνδυνα κτίρια και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη ενώ εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, διάβασε χαιρετισμό η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Γεωργία Σφακιανάκη.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

1η ημέρα. Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

• «Πόσο φυσικές είναι οι φυσικές καταστροφές;». Εισηγητής: κ. Στέλιος Βερνίκος. Δημιουργός του Εθνικού Προγράμματος «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» (ΠΡΟΤΕΚΤΑ). τ. Καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Καθηγητής της ΕΣΔΔΑ/ ΕΚΔΔΑ.

• «Είμαστε προετοιμασμένοι σωστά για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;- Τρόποι και μέσα αντιμετώπισης». Συντόνισε ο κ. Στέλιος Βερνίκος σε συνεργασία με τον κ. Μπάμπη Συμεωνίδη (Εθελοντής Διασώστης-Ομάδα Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ Ηρακλείου)

2η ημέρα: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

• Παρουσίαση από τα στελέχη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου κ. Μουντράκη Μαρία και της Περιφέρειας Κρήτης κ. Στρατήγη Γεώργιο, «Άσκησης επί χάρτου» Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «ΚΙΒΩΤΟΣ 2025»: Συντόνισε: κ. Στέλιος Βερνίκος τ. Καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Καθηγητής της ΕΣΔΔΑ/ ΕΚΔΔΑ.

• «Επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στο οικοσύστημα και κατ΄ επέκταση, στον άνθρωπο». Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς. ΕΔΙΠ Παν Κρήτης, Επιμελητής Γεωλογικών Συλλόγων ΜΦΙΚ.

• «Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας». κ. Παγώνα Μαραγκάκη, MPH- Κοινωνική Λειτουργός, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

• «Άμεση παρέμβαση σε φυσικές καταστροφές και Διάσωση άγριων ζώων». κ. Γανωτή Μαρία, Πρόεδρος ΑΝΙΜΑ (Μέσω ΖΟΟΜ)

• «Ζώα συντροφιάς: Τρόποι αντιμετώπισης και υποστήριξης τραυμάτων και στρες , μετά από μια φυσική καταστροφή (Τραύματα, εγκαύματα, υποθερμία, κρίση πανικού)». κ. Λαμπράκη Μαρία – Κτηνίατρος, Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Τον συντονισμό του Διήμερου Σεμιναρίου ης εκδήλωσης είχε η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου Εύη Μαρτιμιανάκη, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών του χορηγήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Υποστηρικτές του σεμιναρίου ήταν: Πολιτική Προστασία Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ΖΩΦΟΡΟΣ, Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, Εθελοντές Κυνοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Ομάδα διάσωσης ζώων του Δήμου Ηρακλείου.

Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου: τηλ. 2813409758 (09.30-14.00), email: chronaki@heraklion.gr