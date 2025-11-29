Λευτέρης Αυγενάκης “Σήμερα παίξαμε όλοι μαζί για τις πέντε δομές αγάπης και προσφοράς!”

Το μεγάλο ποδοσφαιρικό τουρνουά που ένωσε σήμερα Βουλευτές, Δημοσιογράφους, Παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και Αυτοδιοικητικούς του Ν. Ηρακλείου, και τελούσε υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων ολοκληρώθηκε με το μήνυμα “Σήμερα όλοι μαζί για τις πέντε δομές αγάπης και προσφοράς”.

Ο Εμπνευστής του τουρνουά, πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Kick for Hope – powered by AEGEAN

Το Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού γέμισε σήμερα με χαμόγελα! Οι ομάδες Βουλευτών, Δημοσιογράφων, Αυτοδιοικητικών Ν. Ηρακλείου και Παλαιμάχων Ηρακλείου βρέθηκαν στο γήπεδο για έναν αγώνα που δεν είχε νικητές και ηττημένους – μόνο ανθρώπους ενωμένους για καλό σκοπό.

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Ραφαήλ-Γιώργου, που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας.

Μαζί στηρίξαμε τις πέντε κοινωνικές δομές:

👉 Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου

👉 «Αλληλεγγύη» – Εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου

👉 «Ηλιαχτίδα» – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία

👉 Παιδικά Χωριά SOS

👉 «Ζωοδόχος Πηγή» – Κέντρο Ειδικών Παιδιών

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας AEGEAN Airlines, Lyttos Beach Resort, Κρητικός Φούρνος, Α.Σ.Ν.Α. Νέος Ηρόδοτος και ΖΑΡΟΣ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, που στήριξαν έμπρακτα τη διοργάνωση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη, στον Πρόεδρο του Α.Σ. Νέας Αλικαρνασσού «Νέος Ηρόδοτος», Μανώλη Λημναίο, στα μέλη της διοίκησης και σε όλα τα στελέχη του συλλόγου, για τη θερμή φιλοξενία, την αμέριστη στήριξη και το αγκάλιασμα αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και στον αγαπημένο σε όλους μας, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, Λευτέρη Πουπάκη.

Ευχαριστούμε επίσης την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρώπινων Κρίσεων “ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ”, την Ελληνική Αστυνομία, την ΕΠΣ Ηρακλείου, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Σπορ FM 104,2, Sfera 98,7 και τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου για τη συνδρομή τους.

Σήμερα, στο «Kick for Hope», αποδείξαμε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει γέφυρα ελπίδας και ανθρωπιάς. Μαζί, συνεχίζουμε να σκοράρουμε υπέρ της ζωής!”