Παρουσίαση Βιβλίου Μανώλη Γ. Μπουζάκη: «Ο δρόμος του Ποσειδώνη. Αναμνήσεις ενός πλάνητα οδοιπόρου».

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και οι Εκδόσεις Κίχλη διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Μανώλη Γ. Μπουζάκη, «Ο δρόμος του Ποσειδώνη. Αναμνήσεις ενός πλάνητα οδοιπόρου», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Δημητρακάκης και ο Σκηνοθέτης και Συγγραφέας, Μιχάλης Βιρβιδάκης.

Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός, Μαρίνα Πανηγυράκη
Μουσική Συμμετοχή

Στέλλα Καναργιέλη, μουσικός – ηθοποιός
Δημήτρης Κιοστεράκης, ηθοποιός – τραγουδιστής

Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στο Κίνημα του Ναυτικού, στο οποίο συμμετείχε ο συγγραφέας ως νεαρός Αξιωματικός του Π.Ν., με αποτέλεσμα να συλληφθεί από τη Χούντα και να εγκλειστεί στο κολαστήριο του ΕΑΤ- ΕΣΑ.

Αναφέρεται επίσης στο εμβληματικό αντιτορπιλικό «Βέλος» και στη σημασία της ιστορικής κίνησης του ηρωικού Κυβερνήτη του – τότε Αντιπλοιάρχου Νίκου Παππά – να εγκαταλείψει τη χουντική μας χώρα και να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην Ιταλία.

Αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ με το σχετικό θέμα, παραγωγής ΕΡΤ, θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Το βιβλίο εμπλουτίζεται με τις εμπειρίες του Συγγραφέα από την ενασχόλησή του στο χώρο του βιβλίου, στην ίδρυση του σημαντικού εκδοτικού οίκου «γνώση» και τους ανθρώπους των γραμμάτων και του στοχασμού που συνάντησε και τον σημάδεψαν.

Τέλος αναφέρεται στο πέρασμά του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζονται δημοσιεύματά του στον Τύπο και ταξιδιωτικές και πολιτικές επισημάνσεις του από χώρες της Ευρώπης και από κάποιες Δημοκρατίες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.
Το πόνημά του κλείνει με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία και αναμνήσεις του για τόπους, ήθη, έθιμα και εποχές που λησμονήθηκαν ή χάθηκαν.

