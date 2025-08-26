Δήμος Ηρακλείου:Με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις έρχεται στις 30 Αυγούστου το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών

Με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις έρχεται στις 30 Αυγούστου το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου!

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο πέρυσι αγκαλιάστηκε από το κοινό, φέτος συμπίπτει με την ολοκλήρωση της διαδρομής η οποία μας οδήγησε στην παραχώρηση των Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου»

Το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών-Candia Walls Festival του Δήμου Ηρακλείου που ξεκινά το Σάββατο 20 Αυγούστου με στόχο την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών τειχών της πόλης στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της, παρουσίασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη.

Με περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, ιστορίας, αστροπαρατήρησης, φωτογραφικών εκθέσεων, ομιλιών, καλλιτεχνικών performance, εργαστηρίου και μουσικών παραστάσεων με επίκεντρο τα κρουστά, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία έως την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου να γνωρίσουν και να απολαύσουν ακόμα περισσότερα σημεία των Ενετικών Τειχών.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην επικείμενη υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου από το Υπουργείο Πολιτισμού η οποία συμπίπτει χρονικά με τη διεξαγωγή του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών, καθώς και σε μια σειρά έργων που αναμένεται να αναβαθμίσουν σημαντικά τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου τείχους: «Το 1ο Φεστιβάλ των Τειχών ήταν δοκιμαστικό, το δεύτερο είναι μεταβατικό και από την τρίτη χρονιά θα συγκεκριμενοποιήσει και θα αρχίσει να παγιώνει τα χαρακτηριστικά που ήδη έχουν δοθεί.

Το Φεστιβάλ των Τειχών, το οποίο πέρυσι αγκαλιάστηκε από το κοινό και του Ηρακλείου και των επισκεπτών μας, διερμηνεύοντας μια εκτίμηση, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Φέτος, συμπίπτει με την ολοκλήρωση της διαδρομής η οποία μας οδήγησε στην παραχώρηση των Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου και στην επικείμενη υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού με την συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων.

Η επίσημη υπογραφή προγραμματίζεται να γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Το Φεστιβάλ των Τειχών είναι μια από τις πιο καίριες δράσεις που περιλαμβάνονται πλέον και στην Προγραμματική Σύμβαση και θα έχει εφεξής και την οικονομική συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού πέρα της επένδυσης την οποία κάνει ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου στη δράση. Θα ήθελα να το θέσω και λίγο ευρύτερα λέγοντας ότι στα συμφραζόμενα της πιο γενικής δραστηριότητας που εντάσσεται το Φεστιβάλ των Τειχών, έχουμε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων το οποίο βέβαια και αφετηριακά περιλαμβάνει μια σειρά μεγάλων έργων τα οποία αφορούν τα Ενετικά Τείχη και στο χερσαίο και στο θαλάσσιο τμήμα τους.

Συνολικά τα έργα αυτά που αφορούν σε όλο το θαλάσσιο τείχος και σε πολλά μέρη του χερσαίου τείχους σε προϋπολογισμό υπερβαίνουν τα 21 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που αντιστοιχεί στο μισό της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Όσα από αυτά στο παρελθόν είχαν μελετηθεί αλλά συνάντησαν δυσκολίες, τις έχουμε υπερβεί.

Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο να εντάξουμε το σύνολο των Νεωρίων, να ξεκινήσουμε τη στερέωση του παράκτιου τείχους και να έχουμε στην τελική ευθεία την διαμόρφωση του κόλπου του Δερματά, που όπως γνωρίζετε θα καταλήξει σε μια διπλή αστική παραλία. Την ίδια στιγμή ολοκληρώνεται το ισόπεδο τμήμα του τείχους φτάνοντας μέχρι τον Άγιο Ανδρέα και έτσι θα έχουμε μια σημαντική διαδρομή στο ισόπεδο τμήμα.».

Για το άνοιγμα των δύο στοών, της Σαμπιονάρας και της Πύλης Αγίου Γεωργίου που προγραμματίζεται για το φθινόπωρο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός σημείωσε ότι αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην κυκλοφορία των ανθρώπων: «Μέσα σε αυτό το φθινόπωρο προγραμματίζουμε να έχουμε ανοίξει δύο στοές: Την Σαμπιονάρα και την Πύλη του Αγίου Γεωργίου, ενώ και η Πύλη του Ιησού είναι στο πρόγραμμα.

Οι στοές θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στην κυκλοφορία των ανθρώπων στο κέντρο της πόλης αλλά και θα πραγματοποιήσουν ένα σχέδιο μας που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των Τειχών. Τα Τείχη είναι αστικός χώρος, για τους ανθρώπους, για την ανάσα της πόλης, για την ανάσα των ανθρώπων. Για αυτό πρέπει να είναι βατά, διαπερατά και να είναι σημεία στα οποία γίνονται εκδηλώσεις, όπως το Φεστιβάλ των Τειχών αλλά και της καθημερινότητας».

Το Φεστιβάλ θα εντάσσει διαρκώς όλο και περισσότερα μέρη των Τειχών, κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη σημείωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου ξεδιπλώνοντας το ευρύτερο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την αξιοποίηση των Ενετικών Τειχών: «Έτσι έχουμε και τώρα περισσότερα σημεία. Τον Προμαχώνα του Μαρτινένγκο, τον Προμαχώνα του Παντοκράτορα και τον Προμαχώνα της Βηθλεέμ και τον Προμαχώνα και την Πύλη Σαμπιονάρα. Φτάνουμε συνολικά σε 11 θέσεις.

Αυτό υπηρετεί τον αρχικό σχεδιασμό ο οποίος στην πλήρη του ανάπτυξη θα κάνει περισσότερο αισθητό το διάσπαρτο χαρακτήρα των εκδηλώσεων οι οποίες από ένα σημείο και μετά θα συγχρονίζονται. Από το 2026, οπότε και υπολογίζουμε να μπούμε στον κανονικό μας ρυθμό, το Φεστιβάλ θα αποτελεί τον πυρήνα της πύκνωσης των εκδηλώσεων, που θα αφορά σε μια δραστηριότητα που θα εκτείνεται όλο το χρόνο. Μια δραστηριότητα που δεν θα είναι μόνο πολιτιστική, αλλά θα περιλαμβάνει και τον αθλητισμό. Η βασική ιδέα είναι ότι τα Τείχη δημιουργούν ένα εκπληκτικό περιβάλλον για την πραγματοποίηση των δράσεων αυτών. Αυτό το ένιωσαν και πέρυσι οι άνθρωποι όταν βρέθηκαν σε χώρους που δεν τους είχαν ζήσει και σε πολλές περιπτώσεις δεν τους είχαν επισκεφθεί».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη και τους συνεργάτες Μαριάννα Γιαλύτη, Κωνσταντίνα Χατζάκη και Νίκο Τσαγκαράκη: «Δίνουν πολλά στο Φεστιβάλ των Τειχών. Δουλεύουν με μεράκι, δουλεύουν με φαντασία, δουλεύουν με γνώση και δίνουν όλο τους τον εαυτό. Και αυτό είναι το κλειδί για μια επιτυχία η οποία διαπιστώθηκε πέρυσι και νομίζουμε ότι και φέτος θα πάρει μεγαλύτερη διάσταση. Γιατί το ζήτημα είναι οι άνθρωποι να χαρούν, να εμπλουτιστούν, να εμπνευστούν και είναι η αποστολή αυτής της δραστηριότητας να το κάνει».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη σημείωσε ότι το Φεστιβάλ των Τειχών έτυχε θερμής υποδοχής ήδη από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του και σημείωσε ότι: «Και φέτος στοχεύουμε να επισκεφθούμε και άλλα σημεία των Τειχών που τα γνωρίζουμε ξανά και ξανά και τα εντάσσουμε στην καθημερινότητα μας και στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Προσκαλούμε και φέτος κατοίκους και επισκέπτες από 30 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου σε διάφορα σημεία των Τειχών όπου υπάρχει μια ποικιλία εκδηλώσεων που αφορά όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Για αυτές τις εκδηλώσεις έχουμε δουλέψει με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ελπίζουμε να τις μοιραστούμε και να μείνει ο κόσμος ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ευχαρίστησε επίσης όλα τα στελέχη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία Ηρακλείου, το Σύλλογο Tangoneon, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, την Ένωση Φιλολόγων, το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας το θέατρο των Φωνών και όλους τους φορείς-συνεργάτες που συνέβαλαν στη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών.

Video μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=UI4ou-NM-PI&t=42s

Η έναρξη του Φεστιβάλ

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 21:00 στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» με το μεγαλειώδες έργο Άξιον Εστί, την ποιητική σύνθεση του Οδυσσέα Ελύτη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Πάνω από έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του ζωντανή παρουσίαση (19 Οκτωβρίου 1964, Θέατρο Rex- Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη»), η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Ένα λαϊκό ορατόριο για λαϊκό τραγουδιστή, ψάλτη, αναγνώστη, μικτή χορωδία, λαϊκά όργανα και συμφωνική ορχήστρα.

Συντελεστές

Γιώργος Αραβίδης | μουσική διεύθυνση/διεύθυνση Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ

Κώστας Μακεδόνας | τραγούδι

Διονύσης Σούρμπης | ψάλτης

Λεωνίδας Κακούρης | αφηγητής

Συμμετέχει η Μικτή Χορωδία του Δήμου Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Κιαγιαδάκη και η Μικτή Χορωδία Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, υπό τη διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Περιφέρεια Κρήτης

Διάρκεια: 75’

Είσοδος με δελτία δωρεάν εισόδου από την ticketservices.gr, ενώ περιορισμένος αριθμός δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης. Η διάθεση τους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ εδώ:

https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2025/08/Candia-Walls-Festival-e-book-2025.pdf

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ:

Εκθέσεις φωτογραφίας:

– Κιόσκι Προμαχώνα «Ιησού»: Τείχη: Όρια, Αναμνήσεις, Διαδρομές

– Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»: Φως και Σκιά: Ο Χορός της Αντίθεσης

Κυριακή 31.8 // 19.00

Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»

Ξενάγηση: Από τον Μαρτινένγκο στον Άγιο Ανδρέα, ακολουθώντας τη δύση του ηλίου. Μια διαδρομή αφιερωμένη στη Λιάνα Σταρίδα.

Κυριακή 31.8 // 21.00

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Απόκοπος του Μπεργαδή | Μουσική παράσταση

Δευτέρα 1.9 // 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Θεατρική παράσταση: Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ* | ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης σε σκηνοθεσία Σοφίας Δερμιτζάκη

Δευτέρα 1.9 // 21:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Συναυλία: Δούρειος Ήχος

Δευτέρα 1.9 // 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Cunningham | 2019 | 93’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Άλα Κόβγκαν

Τρίτη 2.9 – Σάββατο 6.9

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Εκπαιδευτική δράση | Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο

Τρίτη 02.9 // 19:00

Τελετή ονοματοδoσίας Aνοιχτού Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Τρίτη 2.9 // 20:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: Σαν σινεμά | Ορχήστρα Vamos

Τρίτη 2.9 // 21:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Χορός: Γνωριμία με το αργεντίνικο τάνγκο

Τρίτη 2.9 // 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Cunningham | 2019 | 93’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Άλα Κόβγκαν

Τετάρτη 03.9

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου | 19:30

Δασάκι Προμαχώνα «Ιησού»

Λογοτεχνική βραδιά: Τείχη: Εμπόδια ή γέφυρες;

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου | 20:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Καίτη Κουλλιά | Μια μεγάλη γιορτή

Τετάρτη 03.9 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Kneecap | 2024 | 105’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία : Ριτς Πέπιατ |

Τετάρτη 03.9 | 21:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | Προβολή ταινίας: Pink Floyd: The Wall (Άλαν Πάρκερ, 1982)

Πέμπτη 04.9

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Πέμπτη 04.9| 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | Fly FM 88.1 Nikos Papazoglou & Dimitris k. nick

Πέμπτη 04.9| 21:00

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Χορευτική performance: Εκπαιδευόμενος αστροναύτης | Της χορογράφου Χλόη Αλιγιάννη

Πέμπτη 04.9 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Kneecap | 2024 | 105’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία : Ριτς Πέπιατ |

Παρασκευή 05.9

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Εκπαιδευτικό εργαστήριο κρουστών για εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο | Ώρες εργαστηρίου 12:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο ως θεατές

Παρασκευή 05.9 | 19:30

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσική παράσταση: Σκηνές Από Το Δημοτικό Τραγούδι | Αφιέρωμα στον Παντελή Μπουκάλα | Θέατρο των Φωνών / Αννα Παπαγιαννάκη Διβανή

Παρασκευή 05.9 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends S.O.N & Gi Ant

Παρασκευή 05.9 | 21:00

Προμαχώνας «Μαρτινένγκο» – Γήπεδο Εργοτέλη

Συναυλία: Εκεί που ξεκίνησαν όλα | Χαΐνηδες και Social Waste

Σάββατο 06.9 | 20:00

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη «Βηθλεέμ»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Συναυλία Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Κρουστών για Εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο

Σάββατο 06.9 | 20:30

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends prince:of:lillies & mCurtis

Σάββατο 06.9 | 21:30

Προμαχώνας «Παντοκράτορα»

Συναυλία: 15 50 | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου | 21:00

Σάββατο 06.9 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema | Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα | 2024 | 150’ | Έγχρωμο |

Σκηνοθεσία: Γιόχαν Γκριμονπρέ

Κυριακή 07.9 | 20:00

Έξοδος Πύλης «Ιησού»

Εγκατάσταση: Ψηφιακοί Μινωίτες – Branding Heritage

Κυριακή 07.9 | 20:00

Χαμηλή Πλατεία Προμαχώνα «Βιτούρι»

Οπτικοακουστική δράση: common:sense – Resonance at the gate | common:sense & friends Platy:n & Theef

Κυριακή 07.9 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Είτε βραδιάζει είτε φέγγει μένει λευκό το γιασεμί: Ρεσιτάλ πιάνου από τη Ντόρα Μπακοπούλου

Κυριακή 07.9 | 21:00

Θερινός κιν/φος «Βηθλεέμ»

Section: Art In Cinema: Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα | 2024 | 150’ | Έγχρωμο | Σκηνοθεσία: Γιόχαν Γκριμονπρέ

Κυριακή 07.9 | 21:30

Προμαχώνας «Παντοκράτορα»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | Μουσικοί Διάλογοι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη

Δευτέρα 08.9 | 18:00-23:00

Δασάκι Προμαχώνα «Ιησού»

Αστροπαρατήρηση: Στη δύση του ηλίου ανατέλλουν τ’ αστέρια

Δευτέρα 08.9 | 19:30 και 20:15

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσικοχορευτική παράσταση: Η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου – Κέντρο Χορού παρουσιάζει τμήμα της παράστασης Γράμματα

Δευτέρα 08.9 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | “Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος

Τρίτη 09.9 | 18:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Μουσική από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου

Τρίτη 09.9 | 18:30 και 19:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Ξενάγηση: Γνωρίζοντας την Πύλη «Σαμπιονάρα»

Τρίτη 09.9 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Μουσική παράσταση: “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” | Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο

Τρίτη 09.9 | 21:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: 30 | Μυρτώ Βασιλείου

Τετάρτη 10.9 | 16:00

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προς τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Ξενάγηση: Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα | Εκπαιδευτική δράση | Ώρα προσέλευσης στο Μουσείο: 15:45

Τετάρτη 10.9 | 19:00

Μια μουσική διαδρομή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου από τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα» ως τον Προμαχώνα «Βιτούρι».

Τετάρτη 10.9 | 19:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Ομιλία: Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια” έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα | Σπύρος Δημανόπουλος

Τετάρτη 10.9 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Γιώτα Νέγκα

Χρήσιμες πληροφορίες για 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival

Είσοδος – Εισιτήρια:

• Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Τιμές εισιτηρίων: 5€ (κανονικό), 2,5€ (μειωμένο: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών).

• Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» 4€.

• Στις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

• Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

• Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη τυπωμένου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αποδεικτικού δικαιώματος της έκπτωσης.

• Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο των Κηποθεάτρων, καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

• Το προσωπικό των Κηποθεάτρων είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

• Στο γραφείο υποδοχής Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης» ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-22:00).

• Στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Μακέτα αφίσας: “Ο Χάνδακας”, Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ψηφιδωτό, 100 X 70 εκ (2014)

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε., CRETAONE, ΣΥΦΑΚ -Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, Σαβοϊδάκης, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις, Φυτώριο Καρτερού “ΣΤΕΛΙΟΣ – ΣΤΕΛΛΑ”, Σκυβαλάκης συστήματα σκίασης, Asmanis Art Center.

Χορηγοί Φιλοξενίας: Karatarakis Group Hotels & Restaurants, Hotel Olympic, Astoria Capsis Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Ψησταριά “Η Καινούργια Πόρτα” – Αντώνης Αραβιάκης, Pizza Fan, Alexakis Wines

Χορηγοί μεταφορών: Creta Plan Travel, ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: SKY express

Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

Συνεργάτες: Περιφέρεια Κρήτης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ινστιτούτο Α-στροφυσικής Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Μικτή Χορωδία Π.Ε. Ηρακλείου, Μικτή Χορωδία Δ. Ηρακλείου, Φιλαρμονική Ορχήστρα Δ. Ηρακλείου, Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου, Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου, Πολιτιστικός Σύλλογος Tangoneon, Θέατρο των Φωνών

Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Οργάνωση Παραγωγής: Μαριάννα Γιαλύτη

Οργανωτική Υποστήριξη: Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Διαχείριση

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: Μαρία Ν. Φουντουλάκη,

Τμήμα Πολιτισμού: Eύη Μαρτιμιανάκη

Επικοινωνία και Προβολή: Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη

Σχεδιασμός Προγράμματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Εκτύπωση Εφαρμογών Επικοινωνιακής Προβολής: Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Επιμέλεια Κειμένων και Μετάφραση στα Αγγλικά: Δημήτρης Βυτινιώτης