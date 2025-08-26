Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών στο Ηράκλειο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου 2025, το 30ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμογών της Υπολογιστικής Άλγεβρας (30th Applications of Computer Algebra – ACA 2025). Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στον τομέα του, με ιστορία 30 ετών και διεθνή παρουσία σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., Αυστρία, Τσεχία, Κούβα, Ρωσία, Γερμανία και πολλές άλλες.

Το ACA 2025 κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων στην ιστορία του θεσμού, συγκεντρώνοντας επιστήμονες υψηλού κύρους από περισσότερες από 30 χώρες. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας στις εφαρμογές της υπολογιστικής άλγεβρας.

Τη διοργάνωση του συνεδρίου ανέλαβαν ακαδημαϊκοί από τα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Αθηνών, σε συνεργασία με την “Εταιρία Έρευνας και Πράξης”, εξασφαλίζοντας άρτιο επιστημονικό και οργανωτικό αποτέλεσμα.

Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ερευνητικό εργαστήριο CARGO Lab (Καναδάς), την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και την εταιρεία επιστημονικού λογισμικού Maplesoft.

Το συνέδριο ενίσχυσαν και φοιτητές, οι οποίοι συμμετείχαν τόσο στις εργασίες όσο και στην οργανωτική υποστήριξη του συνεδρίου, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία και επαφή με την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://aca2025.github.io/