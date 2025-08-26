Δήμος Μινώα Πεδιάδας : Ισχυρό μήνυμα για την Παπούρα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό, στο κατάμεστο το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου: “Έχουμε μια μόνο επιλογή: Να πετύχουμε τη σωτηρία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας!”

Κατάμεστο από κόσμο ήταν το Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας για τη σωτηρία του σπουδαίου Μνημείου της Παπούρας.

Η συγκινητική συμμετοχή πολιτών, αρχαιολόγων, φορέων, επιστημόνων, εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας και του πολιτικού κόσμου, έστειλε ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας.

Η εκδήλωση, εξελίχθηκε σε μια μεγαλειώδη κινητοποίηση. Ανέδειξε την ενότητα και τη δύναμη της κοινωνίας απέναντι στην επιχειρούμενη καταστροφή και την απαίτηση της να προστατευθεί και να αναδειχθεί ένα σπουδαίο και σπάνιο Μνημείο!

Ο κόσμος με τη δυναμική του παρουσία, μετέτρεψε το Κηποθέατρο σε σημείο αναφοράς αγώνα και ελπίδας, ενισχύοντας τη φωνή για την -πάση θυσία- σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ολόκληρη η ομιλία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» για τη σωτηρία του μνημείου της Παπουρας:

«Άγιε Πρωτοσύγκελε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Πρωτοπρεσβύτερε Πατέρα Σπυρίδωνα, εκπρόσωπε της Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου,

Σεβαστοί Πατέρες,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριοι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

Κύριοι Δήμαρχοι,

Σύμβουλοι Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι, του Συλλόγου Αρχαιολόγων Ελλάδος, των πανελλήνιων και περιφερειακών επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων, των συλλόγων και των τοπικών κοινωνιών,

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση για την σωτηρία του σπουδαίου μνημείου που αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη στο λόφο Παπούρα στο Καστέλλι.

Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί με την ενεργό και δυναμική συμμετοχή σας στον αγώνα για την προστασία, του Μνημείου, ανατρέπουμε τη θεωρία της αδιαφορίας των πολιτών για κάθε τι που δεν έχει σχέση με την τσέπη τους, που δυστυχώς υφέρπει και αφήνει ελεύθερο το πεδίο για αυθαιρεσίες και καταχρηστικές πρακτικές από κάθε μορφή εξουσίας, ροκανίζοντας το παρόν και κυρίως το μέλλον του τόπου και των νέων γενεών.

Όταν μάλιστα πρόκειται για ένα μνημείο περίπου 5.000 ετών, το αρχαιότερο εύρημα στον τόπο μας, η οποιαδήποτε αδιαφορία για την τύχη του ή έστω η παθητική στάση θα ήταν συνενοχή στις πράξεις όσων βάζουν τις άνομες σκοπιμότητες, πάνω από την πολυχιλιετή ιστορία και ασεβούν στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Για όσους δεν έχετε επισκεφθεί το μνημείο και είστε οι περισσότεροι, έχετε όμως μια εικόνα από τις φωτογραφίες και το βίντεο, προσθέστε στην παράσταση σας και τη διάσταση του μεγέθους για την εξαιρετικά σπάνια κυκλική κατασκευή, ότι έχει διάμετρο 50 περίπου μέτρα, βρίσκεται σε υψόμετρο 494m και αποτελεί μοναδική ανακάλυψη στον Αιγαιακό χώρο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και η επιστημονική κοινότητα αλλά και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού αρχικά, χαρακτήρισε το Προϊστορικό- Μινωικό αυτό Μνημείο, ως ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για την υπάρχουσα γνώση σχετικά με την κατοίκηση και την πολιτισμική δραστηριότητα στην περιοχή κατά την αρχαιότητα.

Αντίθετα, στην πρώτη και τελευταία συνάντηση μου με τον επίδοξο δήμιο του Μνημείου, μου είπε χαρακτηριστικά προσπαθώντας να με πείσει: «και μη νομίζεις ότι είναι τίποτα σπουδαίο αυτό το εύρημα»

Όχι κ. Ταχιάο, δεν μπορείτε να υποκαταστήσετε εσείς τους αρχαιολόγους της Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου που αποκάλυψαν το μνημείο, ούτε θα σας αφήσουμε να το καταστρέψετε στο όνομα των σκοπιμοτήτων σας.

Είμαστε σήμερα εδώ και στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αγώνα,

αφενός προς το Υπουργείο Υποδομών και τον κ. Ταχιάο που όσο νωρίτερα το κατανοήσει, τόσο το καλύτερο για το ίδιο αλλά και το έργο του νέου Α/Δ για το οποίο υποτίθεται ότι κόπτεται !

αφετέρου προς το Υπουργείο Πολιτισμού που ελαφρά τη καρδία συνομολογεί στην καταστροφή του σπουδαίου μνημείου στο όνομα άνομων σκοπιμοτήτων, την ίδια ώρα που για ήσσονος σημασίας ευρήματα έχει καταδικάσει και εγκλωβίσει, οικογένειες, νέα ζευγάρια που θέλουν να χτίσουν το σπίτι τους, μικροεπαγγελματίες και ανθρώπους του μόχθου αλλά και σημαντικά κοινωνικά έργα.

«Καταπίνουν την κάμηλο και διυλίζουν τον κώνωπα»

Διευκολύνουν τους ισχυρούς της εξουσίας αλλά αδιαφορούν και καταστρέφουν τους αδύναμους»

Θα τα πούμε όμως αναλυτικότερα παρακάτω αλλά επιτρέψτε μου

φίλες και φίλοι, αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, στο σημείο αυτό να σας πω δυο λόγια για τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας που τα τελευταία χρόνια αλλά και σήμερα, βρίσκεται μπροστά σε τρεις προκλήσεις:

Η πρώτη αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του καταστροφικού σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, με τα 4.000 περίπου κίτρινα και κόκκινα κτίρια, η αποκατάσταση των οποίων προχωρεί με απελπιστικά αργούς ρυθμούς και αυτό μας καθιστά κυριολεκτικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Δεύτερη αφορά την αντιμετώπιση της προϊούσας εγκατάλειψης της υπαίθρου, που είναι βέβαια χαρακτηριστικό όλης της ελληνικής περιφέρειας αλλά για το δήμο μας οι επιπτώσεις είναι δραματικές.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με το Δήμο Βιάννου είναι στην χειρότερη θέση ως προς το Δημογραφικό μαζί με 40 ακόμη από τους 330 δήμους της χώρας.

Η Τρίτη πρόκληση αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο, αφενός να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του, αφετέρου να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Με βάση αυτές τις προκλήσεις έχουμε εκπονήσει σχέδιο για την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της περιοχής, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής, που εδράζεται και στα μεγάλα πλεονεκτήματα του φυσικού πλούτου, της παραγωγικής δυναμικής και των αρχαιολογικών και πολιτισμικών πόρων και ελπίζουμε ότι θα αποτυπωθούν στο Ειδικό Πολεοδομικό σχέδιο που εκπονείται, οι προτάσεις μας για τους κανόνες και τις δικλείδες για την προοπτική αυτή. Και λέω ελπίζουμε γιατί ως «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΌ» και ΟΧΙ «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ» είναι υπό τον πλήρη έλεγχο των Αθηνών χωρίς ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης από τον δήμο και την τοπική κοινωνία.

Στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, Λύκτο που ανασκάπτεται, Μινωική έπαυλη Γαλατά που ξεχάστηκε από το Υπ. Πολιτισμού «όλως τυχαίως» να μπει στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ, Αρκαδία, Πριανσό, Ίνατο, Ακρόπολη Σμαρίου, Προφήτη Ηλία Αρκαλοχωρίου κλπ ήρθαν να προστεθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα με αφορμή την κατασκευή του Α/Δ, με σπουδαιότερο μακράν το μνημείο της Παπούρας!

Σε αυτό το πλαίσιο η Δημοτική Αρχή και η τοπική κοινωνία, έχει πλέον να αντιμετωπίσει το μεγάλο θέμα για την προστασία, ανάδειξη, αναστήλωση του προϊστορικού/μινωικού Μνημείου και την διασφάλιση της επισκεψιμότητας του και πρωτίστως

την αποτροπή της καταστροφής του με την τοποθέτηση ένθεν κακείθεν σε απόσταση 20 και 32 μέτρων των δύο τεράστιων ραντάρ.

Η επιμονή του Υπουργείου υποδομών και της ΥΠΑ να εγκαταστήσουν τα ραδιοβοηθήματα του νέου αεροδρομίου στην Παπούρα, με εκσκαφές μεγάλου βάθους, εκτενείς διαμορφώσεις 20 και 40 στρεμμάτων στην κορυφή γύρω από το μνημείο, θα βλάψει ανεπανόρθωτα τόσο το ίδιο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, διαταράσσοντας και την άρρηκτη σχέση που τα συνδέει.

Και ενώ η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει ακόμη περατωθεί, βιάζονται να πάρουν αποφάσεις για την τύχη του σπουδαίου λόφου Παπούρα, για να καλύψουν τις δικές τους ολιγωρίες που από το 2018 που υπεγράφη η σύμβαση για το νέο Α/Δ δεν έκαναν όσα όφειλαν, με σοβαρότατο κίνδυνο να καταστρέψουν το σπουδαίο μνημείο.

Για αυτή τη σκοπιμότητα και τις προχειρότητες του Υπουργείου υποδομών και της ΥΠΑ, μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο καταστροφής το μνημείο, καταστρέφεται η αυθεντικότητα του πολιτιστικού τοπίου και παραβιάζονται κατάφωρα τόσο οι διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου 4858/2021 όσο και οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα.

Και για όλα αυτά, το Υπουργείο Πολιτισμού, όφειλε και οφείλει να αποτελέσει ασπίδα προστασίας του μνημείου βάσει των νόμων και των διεθνών συμβάσεων και να μην αποδεχθεί την παραπειστική και ατεκμηρίωτη θέση ότι ο λόφος Παπούρα είναι το μοναδικό σημείο που μπορούν να εγκατασταθούν τα ραντάρ.

Η δικαιολογία, όπως αναφέρεται στην επαίσχυντη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, για την θετική του γνωμοδότηση είναι ότι η προμελέτη εγκατάστασης ραδιοβοηθημάτων του νέου Α/Δ είναι η μόνη τεχνικά εφικτή για την ολοκλήρωση και ασφαλή λειτουργία του Α/Δ.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα όπως τεκμηριώνουν ειδικοί επιστήμονες που συμβουλευτήκαμε από διάφορες ειδικότητες, Μηχανικούς τηλεπικοινωνιών καθηγητές πολυτεχνείου, Αερολιμενικοί, Επόπτες εναέριας κυκλοφορίας, πιλότοι κ.λπ.

Αυτό προκύπτει και από Τεχνικές εκθέσεις που έχουμε στα χέρια μας και υποδεικνύουν 11 τουλάχιστον κατάλληλες κορυφές !!!

Με την προμελέτη του Υποδομών που τέθηκε για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, παραβιάστηκε το Ενωσιακό Δίκαιο αφού δεν αναζητήθηκαν τα τρία τουλάχιστον σενάρια που υπαγορεύει αλλά περιορίστηκε στις δύο από τις κορυφές που ήταν απαλλοτριωμένες, μια απαλλοτριωμένη στην κεφάλα δεν εξετάστηκε, ενώ μια κατάλληλη κατά τους ίδιους σε μη απαλλοτριωμένο χώρο, δεν επιλέχθηκε γιατί όπως ομολόγησαν δεν τα βρήκαν με τον ιδιοκτήτη- βοσκό για την αγορά της απαραίτητης έκτασης!

Στο σημείο αυτό θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος.

Ως Δημοτική αρχή, κατανοούμε πλήρως τη σημασία του έργου του νέου αεροδρομίου για την Κρήτη αλλά και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με τίμημα την αλλαγή του χαρακτήρα της περιοχής.

Κατανοούμε επίσης το σημαντικό θέμα της ασφάλειας των πτήσεων και των ίδιων των εγκαταστάσεων και απορούμε όταν το Υπουργείο υποδομών αποκρύπτει ότι σε ευθεία γραμμή όχι πάνω από 60 μέτρα, υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις με κρίσιμο πολεμικό υλικό της Πολεμικής Αεροπορίας, για το οποίο δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω δημόσια.

ορίσει τις δυνατότητες του Αεροδρομίου στο Καστέλλι, έναντι των συμφερόντων του Αεροδρομίου της Μίκρας, αφού όπως ο ίδιος ομολόγησε με την τοποθέτηση των ραντάρ στην Παπούρα και όχι στην κορυφή 26, αποκλείεται η επέκταση του διαδρόμου στα 3.800 μέτρα.

Θεωρούμε όμως παραπλανητική και την τοποθέτηση του Υπουργείου Πολιτισμού που, μιλά για επισκεψιμότητα του μνημείου, την ώρα που η ευρύτερη περιοχή των ραντάρ πρέπει για λόγους ασφαλείας να είναι αποκλεισμένη και απροσπέλαστη από κοινό.

Στην συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανάμεσα στα άλλα που θέσαμε τεκμηριωμένα, ζητήσαμε να μπει μια άνω τελεία στη συζήτηση του θέματος και να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο μνημείο και στη συνέχεια να αποφασίσουν.

Το αρνήθηκαν και είναι το μόνο που κατανόησα.

Ήθελαν να ψηφίσουν, όπως φανταζόμαστε ότι τους επέβαλαν, με το άλλοθι ότι δεν είχαν ιδία γνώση, δεν ήξεραν, τους παραπλάνησε η εισήγηση κ.λπ.

Αλλιώς τι θα έλεγαν οι κκ καθηγητές στους φοιτητές τους για την υποτακτική στάση τους;;

Φίλες και φίλοι,

Την εποχή της Τεχνητής νοημοσύνης δεν υπάρχουν μονόδρομοι και τεχνικά αδιέξοδα, όπως υποστηρίζουν αυτοί που μάλλον θεωρούν ότι εμείς έχουμε χαμηλή νοημοσύνη.

Αυτοί, που δεν απάντησαν ακόμη στο απλό ερώτημα μας:

Αν δεν υπήρχε ο λόφος ΠΑΠΟΥΡΑ δεν θα γινόταν το Α/Δ; αφού δεν θα υπήρχε άλλη κατάλληλη κορυφή.

Το δίλημμα “αεροδρόμιο ή μνημεία και πολιτισμός” είναι ψευδεπίγραφο, και εδώ διατυπώνεται ως απόλυτο ψέμα:

“ή μαζί στον ίδιο λόφο μνημείο και ραντάρ ή δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο”!

Είναι το σλόγκαν του Υποδομών για να διαδώσουν ότι αυτοί που δεν θέλουν τα ραντάρ στην Παπούρα δεν θέλουν το Αεροδρόμιο!

Είναι οι ίδιοι, που τόσα χρόνια δεν έκαναν αυτά που προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης και έτσι απομακρύνεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του Α/Δ. Είναι χαρακτηριστικό ότι 18 μήνες τώρα που ουσιαστικά έχει αποφασιστεί το τούνελ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική έγκριση.

Φίλες και φίλοι,

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με την κοινωνία, όλοι μας, αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι πολλά αμφισβητούμενα ζητήματα μπορούν να λυθούν με σεβασμό στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και η λειτουργία του αεροδρομίου να βοηθήσει στην ανάδειξη της περιοχής μας και μπορεί, με προϋποθέσεις, να την καταστήσει πόλο έλξης, χάρη στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, στο φυσικό πλούτο, την παράδοση της μινωικής αγγειοπλαστικής, την σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία και την γνήσια κρητική κουλτούρα.

Η ευθύνη που έχουμε όλοι, απέναντι στις μελλοντικές γενιές, μας καλεί να διαφυλάξουμε ό,τι μας συνδέει με το παρελθόν και να μην το θυσιάσουμε στο βωμό μιας αμφίβολης ευκολίας.

Είναι αδιανόητο και προφανώς δεν θα συνέβαινε ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες, το Μνημείο αυτό να είναι υποψήφιο ανάμεσα στα πέντε προτεινόμενα για το διεθνές βραβείο της πιο σπουδαίας αρχαιολογικής ανακάλυψης της χρονιάς και αντί να το προστατεύσουμε και να το αναδείξουμε ως το νέο τοπόσημο, βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο να καταστραφεί.

Όποιος ειδήμων ή μη, έχει επισκεφθεί το σπουδαίο μνημείο της Παπούρας κατανοεί αμέσως ότι αποτελεί πλούτο για την Κρήτη και την περιοχή και μπορεί και θα είναι η προμετωπίδα μας, το νέο τοπόσημο για την πεδιάδα!!!

Για τους λόγους αυτούς όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου αλλά και όσοι μας συμπαραστέκονται αλλά δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας, με βάση:

Τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τα ψηφίσματα πολλών των δήμων της Κρήτης, τις αποφάσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Αρχαιολόγων και όλων των συνεργαζόμενων φορέων, των 260 περίπου αρχαιολόγων και των 150 φορέων που εξέδωσαν μέχρι στιγμής ψήφισμα συμπαράστασης, συνομολογούμε και:

-Καταδικάζουμε την επιχειρούμενη πλήρη υποβάθμιση και κατ’ ουσίαν καταστροφή αυτού του εμβληματικού Μνημείου για την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και όλης της Ελλάδας,

-Καταγγέλουμε την απόφαση για την τοποθέτηση ραντάρ στο λόφο Παπούρα και ζητούμε την άμεση ακύρωση των απαράδεκτων αποφάσεων

-Απαιτούμε την άμεση εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για τις εναλλακτικές θέσεις που μπορούν να υποδεχθούν τα ραντάρ και όχι μόνο στις απαλλοτριωμένες κορυφές όπως ομολόγησε στο ΚΑΣ το Υπουργείο Υποδομών.

-Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλος ο λόφος Παπούρα, ως περιέχων ένα μνημείο μείζονος σημασίας πρέπει να μείνει ελεύθερος πανταχόθεν, ανέγγιχτος από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη και αυτό να κατοχυρωθεί θεσμικά και

-Απαιτούμε την ανακήρυξη του Λόφου ως αρχαιολογικού χώρου υψίστης σημασίας, την απρόσκοπτη συνέχιση της ανασκαφής και την πραγματική προστασία και ανάδειξη του ώστε να καταστεί επισκέψιμο και να αποτελέσει «ζωντανό» σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές

-Αξιοποιούμε όλα τα θεσμικά και ένδικα μέσα και προχωρούμε σε ιεραρχικές προσφυγές στα Υπουργεία, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι άλλο εκτιμηθεί ότι χρειάζεται για να πετύχουμε την σωτηρία του Μνημείου.

–Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

–Καταγγέλουμε σε όλους τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς φορείς (UNESCO EUROPA NOSTRA ΚΛΠ) και ζητούμε από τα κόμματα, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές να αξιοποιήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα και να μην αρκεστούν στις απλές ερωτήσεις που είναι σημαντικές αλλά δεν αρκούν.

Ο επόμενος σταθμός των δράσεων μας δεν μπορεί παρά να είναι η ΑΘΗΝΑ, με μεγάλη εκδήλωση ενημέρωσης για το σπουδαίο μνημείο και τον αγώνα για την προστασία, αναστήλωση και διασφάλιση της επισκεψιμότητας του χωρίς την παρουσία ραντάρ στην Παπούρα.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές,

Ο αγώνας αυτός αφορά την πενταχιλιετή ιστορία του τόπου, την ταυτότητα μας αλλά και το σήμερα και το μέλλον του και έχουμε μια μόνο επιλογή:

ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΠΑΟΥΡΑΣ

Και θα το κάνουμε ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σας ευχαριστώ ξανά για την στήριξη και την συμμετοχή σας.

Συνεχίζουμε μέχρι την δικαίωση! Το επόμενο ραντεβού στην Αθήνα!»

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πατέρας Σπυρίδων Φουκαράκης, εκ μέρους της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ευάγγελος Ζάχαρης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού συμβουλίου Κρήτης “Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΑΛΛΙΏΣ” Σπύρος Δανέλλης, ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας (εκπροσωπώντας τους Δημάρχους της Κρήτης και τους παρευρισκόμενους Δημάρχους Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη και Βιάννου Παύλου Μπαριτάκη ) καθώς και οι βουλευτές Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Φραγκίσκος Παρασύρης και Ελένη Βάτσινα, Χάρης Μαμουλάκης (ΣΥΡΙΖΑ) και Μανώλης Συντυχάκης (ΚΚΕ).

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Γιώργος Ταβερναράκης, ο αρχαιολόγος Αντώνης Βασιλάκης, ο καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων Γιώργος Χαρίτος, καθώς και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών της ΥΠΑ, Μανώλης Καμηλάκης.

Στη συνέχεια, σε σκηνική επιμέλεια της Τόνιας Μουμούρη, παρουσιάστηκε θεατρικό δρώμενο από παιδιά που με ευαισθησία και φαντασία, μέσα από την αθώα τους ματιά, έδωσαν το δικό τους μήνυμα για το μνημείο στο λόφο της Παπούρας!

Ακολούθησαν οι ομιλίες της αρχιτέκτονος και Μέλος της Επιτροπής Πολιτών για την Προστασία της Παπούρας και της κληρονομιάς της Πεδιάδας Κωνσταντίνας Μπουμπουλάκη, του Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών στο Πρίνστον Άγγελου Χανιώτη (μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος), της Αρχαιολόγου Εφορείας Αρχαιοτήτων και Προέδρου του Τοπικού Παραρτήματος Κρήτης των Ελλήνων Αρχαιολόγων Μαρίας Μαρή και του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου.

Έπειτα, η διαμαρτυρία έγινε τραγούδι με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ενθουσίασε τον κόσμο με τους: Μαρία Κώτη, Γιάννη Κασσωτάκη, Κωστή Αβυσσινό, Χάρη Παναγιωτάκη, Μανώλη Μανουσάκη, Δημήτρη Ζαχαριουδάκη, Μίνω Σωμαράκη, Γιώργο Περβολαράκη, Γιάννη Λιναρδάκη, Νικόλα Χριστόπουλο, Σάκη Πολύζο, Ελένη Βασιλάκη, Στέλιο Χατζηελευθερίου και Ελένη Νέστορα.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκης.