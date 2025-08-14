Δήμος Ηρακλείου:Μεταρρυθμίσεις και έργα η ανασκόπηση του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλησπέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Λόγω συνδυασμού φόρτου εργασίας και αργιών, οι ανασκοπήσεις μας μετατρέπονται σε δεκαήμερες για τον Αύγουστο. Ας διατρέξουμε μαζί τα κυριότερα γεγονότα των τελευταίων ημερών:

🔘Καθαριότητα: Προχωράμε χωρίς χρονοτριβές τη μεταρρύθμιση

Βιώνουμε σήμερα τις συνέπειες μιας στρεβλής κατάστασης που συντηρήθηκε επί μακρόν με ημίμετρα. Θα κάνουμε τα πάντα για να την ανατάξουμε, μέχρι να πραγματοποιηθεί η πραγματική μεταρρύθμιση την οποία δρομολογήσαμε με αποφασιστικά βήματα.

Όπως είχαμε δεσμευτεί απέναντί σας και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συζητήσαμε σε δυο συνεδριάσεις (14/7 και 21/7) τον σχεδιασμό μας, προχωράμε με τόλμη και με αίσθηση ευθύνης, χωρίς χρονοτριβές. Την Τρίτη 12/8 πραγματοποιήσαμε ένα κρίσιμο βήμα: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την μελέτη και τους όρους του Διεθνούς Διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση που κάναμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη.

Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις, με ειλικρίνεια και σοβαρότητα. Χωρίς αναβλητικότητα και λαϊκισμό, χωρίς την επανάληψη πρακτικών του χθες που οδήγησαν, διαχρονικά, στα αποτελέσματα του σήμερα: Σε ένα σύστημα που εξάντλησε τα όριά του.

Και προχωράμε σε αυτή την τομή με αποφασιστικότητα και διαφάνεια, με τους ανθρώπους του Ηρακλείου στο επίκεντρο και στόχο να αποδοθεί αυτό είναι απαίτηση και ανάγκη: μια καθαρή πόλη.

Σας θυμίζω ότι στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η λειτουργία ενός μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα προσφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

1. Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

2. Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

3. Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

1. Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων, από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

2. Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

3. Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Τα παραπάνω, είναι δεδομένα που πρέπει να τα γνωρίζετε. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας για το ζήτημα της καθαριότητας. Γι’ αυτό και παράλληλα με την μεταρρύθμιση, βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για τον χρόνο από σήμερα μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος, τις οποίες θα δείτε να αποδίδουν στο μεσοδιάστημα. (Ήδη, οι παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών έπιασαν τόπο).

Σε αυτή την μάχη, είμαστε μαζί. Και μαζί θα βγούμε νικητές.

🔘Εξελίξεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης κλίμακας

Τέσσερα φράγματα και ένα μεγάλο έργο άρδευσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που συγκάλεσα, με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη, της Γενικής Γραμματέως Μαρίας Σκραφνάκη, του Διευθυντή Έργων της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργου Αγαπάκη, της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαράς Τριαματάκη και του Ειδικού Συμβούλου Σπύρου Δοκιανάκη.

Ειδικότερα, συζητήσαμε για τα φράγματα που ως σχέδια βρίσκονται σε διαφορετικούς

βαθμούς ωριμότητας:

• Δαφνών (στον Ξηροπόταμο).

• Ασιτών – Πρινιά (στον Ξηροπόταμο).

• Λαδούκου (στον Μερτιώτη, παραπάταμο του Γιόφυρου).

• Γιόφυρου (στον ομώνυμο ποταμό).

Καθώς και για την κατασκευή εκτεταμένου αρδευτικού δικτύου αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού που θα παράγεται από την μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, η οποία ήδη κατασκευάζεται.

Πρόκειται για έργα με πολύπλευρα οφέλη για την πόλη και τα χωριά του Δήμου μας. Θετικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της πολεοδόμησης των δυτικών συνοικιών του Ηρακλείου, ενίσχυσης της αντιπλημμυρικής προστασίας και καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο όπου οι ολοκληρωμένες μελέτες του φράγματος του Λαδούκου και του αρδευτικού δικτύου του νερού που θα παράγεται από την επεξεργασία λυμάτων της ΔΕΥΑΗ πρόκειται να υποβληθούν από την Περιφέρεια Κρήτης, με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στη σχετική πρόκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Για τα υπόλοιπα έργα, εξετάσαμε το διαφορετικό βαθμό ωριμότητας των μελετών και των απαιτούμενων εγκρίσεων, δρομολογώντας την επίσπευση των διαδικασιών που θα μας οδηγήσουν στην πραγματοποίησή τους.

🔘Προχωράει η πολεοδομική μελέτη «Κάτω Κατσαμπά – Παπά Τίτου Μετόχι – Παγκρήτιο»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου μας μια ακόμη πολεοδομική μελέτη, αυτή των περιοχών «Κάτω Κατσαμπάς – Παπά Τίτου Μετόχι – Παγκρήτιο». Μια μελέτη η οποία ενεργοποιήθηκε ξανά από την Πολεοδομία Ηρακλείου έπειτα από αρκετά χρόνια, η οποία έχει σεβαστεί σε μεγάλο βαθμό την υπάρχουσα κατάσταση και το δομημένο περιβάλλον των συγκεκριμένων περιοχών.

Οι πολεοδομικές μελέτες αποτελούν προτεραιότητα για την Δημοτική μας Αρχή, το γνωρίζετε καλά. Πρόκειται για πολύπλοκες και ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες που προχωράνε με μεγάλες καθυστερήσεις, αυτό όμως δεν μας πτοεί. Συνεχίζουμε με επιμονή και μεθοδικότητα να εργαζόμαστε για την εφαρμογή τους.

Για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, ευχαριστώ την Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη καθώς και τα στελέχη της Πολεοδομίας μας, ειδικότερα τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομικών μελετών Γιώργο Πολυχρονάκη, την επιβλέπουσα μηχανικό Κατερίνα Μαυροπούλου και τον Ειδικό Σύμβουλο Γιώργο Φουρναράκη.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ενημερώνονται για τα δεδομένα και τις προτάσεις της μελέτης είτε από την Πολεοδομία είτε από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ηρακλείου.

🔘Σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης από το φράγμα Αποσελέμη

Για μια ακόμη φορά, την τέταρτη σε διάστημα μόλις πέντε μηνών, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρόβλημα στην υδροδότηση της πόλης από το φράγμα Αποσελέμη, Όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του φράγματος Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, μια νέα μηχανική βλάβη οδήγησε σε περαιτέρω μείωση της παρεχόμενης ποσότητας νερού από το διυλιστήριο Αποσελέμη κατά 40%, από τα 300 στα 180 κυβικά ανά ώρα.

Ή αν προτιμάτε σε απώλεια 2.880 κυβικών ανά ημέρα στην καρδιά της θερινής περιόδου, όταν σύμφωνα με τον συμφωνημένο προγραμματισμό θα είχαμε αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας τον Αύγουστο στα 420 – 450 κυβικά ανά ώρα. Οπότε μιλάμε για μια ουσιαστική απώλεια νερού της τάξεως του 60%.

Η υδροδότηση του Ηρακλείου βρέθηκε σε οριακό σημείο, με τη ΔΕΥΑΗ να έχει προσφερθεί ακόμα και για τεχνική συνδρομή στο φράγμα. Παράλληλα, εδώ και μήνες αξιοποιεί εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, ενώ αναμένουμε τα αποτελέσματα της προμελέτης ενίσχυσης της υδροδότησης της πόλης μας από τον Αλμυρό, σε συνεννόηση και με τον Δήμο Μαλεβιζίου, με την δημιουργία μονάδας επεξεργασίας και δικτύων μεταφοράς του νερού.

Αλλά και όλοι εσείς, καταβάλλετε φιλότιμη προσπάθεια για εξοικονόμηση νερού. Περιορίζετε την κατανάλωση, συμπεριφέρεστε υπεύθυνα και σας ευχαριστώ για την στάση σας.

Αυτή όμως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται και μάλιστα να επιδεινώνεται. Ο ΟΑΚ οφείλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα όχι μόνο άμεσα, αλλά και αποτελεσματικά. Έχει ευθύνη απέναντι στους Δήμους που υδροδοτούνται από τον Αποσελέμη, έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λύση που εξασφάλισε η Δημοτική μας Αρχή για το χρέος από την απένταξη του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση της ρύθμισης που πετύχαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

• Tα έργα ανάπλασης σε Κεράσια και Άνω Ασίτες με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών.

• Την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε εκτός λειτουργίας το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου από τις 29/7 και τις ενέργειες που πραγματοποιήσαμε τόσο ως Δήμος Ηρακλείου όσο και ως Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.

• Τις εργασίες τοποθέτησης νέου αγωγού ύδρευσης και όμβριων υδάτων από την ΔΕΥΑΗ στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ.

• Την έγκριση και του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής, για την μεταφορά του χώρου στάσης των τουριστικών λεωφορείων από τη Λ. Δημοκρατίας και το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οδό Εφέσου.

• Το Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ. Έτσι θα ονομάζεται πλέον το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ, έπειτα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποδέχθηκε σχετική εισήγηση της Δημοτικής μας Αρχής μετά από πρόταση της παράταξης «Ηράκλεια Πρωτοβουλία» που κατέθεσε ο επικεφαλής της, και Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, Κώστας Βαρβεράκης.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!