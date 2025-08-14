ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Εκτελεσθέντες Γέργερης και Νυβρίτου

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε σήμερα στην Επέτειο Μνήμης των 25 Εκτελεσθέντων κατοίκων Γέργερης και Νυβρίτου από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής.

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την παρακάτω δήλωση : «Κάθε απότιση τιμής στη θυσία των αγωνιστών προγόνων μας, αποτελεί ευκαιρία να θυμούνται οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν οι νεώτεροι και όλοι μαζί να αναλογιζόμαστε το βάρος της ευθύνης μας να ακολουθήσουμε το δικό τους παράδειγμα.

Σήμερα, ογδόντα ένα χρόνια μετά την Εκτέλεση των εικοσιπέντε Ηρώων Γέργερης και Νυβρίτου, καλούμαστε, στα ίδια αυτά ιερά χώματα, να μνημονεύσουμε τα θλιβερά γεγονότα που σημάδεψαν τα χωριά μας, όχι τόσο γιατί το έχουν ανάγκη οι ψυχές των μαρτύρων. Αυτοί είναι πλέον αθάνατοι!

Μα κυρίως, γιατί εμείς νοιώθουμε την ανάγκη, ίσως πιο πολύ από ποτέ άλλοτε, να πιαστούμε από ιδεώδη και υψηλούς στόχους αλλά και να υψώσουμε σαν κι Εκείνους το ανάστημα μας σε κάθε ξένο ή εγχώριο στοιχείο που επιβουλεύεται τις αξίες και τα ιδανικά μας.

Επειδή, το μεγαλειώδες, το δυνατό που υπήρξε κάποτε σε έναν τόπο, θα είναι πάντα δυνατό και μεγαλειώδες.
Επειδή, τα παιδιά μας πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια : οι ήρωες του τόπου μας δεν θυσιάστηκαν μάταια, αλλά θανατώθηκαν για τους αγώνες τους, για την ηθική ακεραιότητα, την καθαρή ψυχή και για την αυθεντική λεβεντιά τους. Γιατί ήθελαν να ζουν ελεύθερα και ενάρετα. Για έναν κόσμο που άφησαν στις επόμενες γενιές, σε όλους εμάς. Για αυτό κι εμείς, σήμερα, τους τιμάμε ακολουθώντας τα δικά χνάρια, με πυξίδα τις αξίες και ιδανικά που μας δίδαξαν».

