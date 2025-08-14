Ρέθυμνο:Μουσική εκδήλωση «Ζώμινθος-Ανώγεια 1900 π.χ.-2000 μ.χ. Τραγουδώντας σήμερα το αιώνιο & το Παγκόσμιο», με τον διακεκριμένο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου

Μουσική εκδήλωση «Ζώμινθος-Ανώγεια 1900 π.χ.-2000 μ.χ. Τραγουδώντας σήμερα το αιώνιο & το Παγκόσμιο», με τον διακεκριμένο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου στο Μινωικό Ανάκτορο της Ζωμίνθου Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 πραγματοποιείται, με τη συνδιοργάνωση του υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων, μουσική εκδήλωση με τον διακεκριμένο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, στις 9:00μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Στην «καρδιά» του Ψηλορείτη, εκεί όπου ο χρόνος σμίγει με τον μύθο, η Ζώμινθος – ο σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος που πλέον ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO – ανοίγει τις πύλες της για μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη.

Ο συνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου, με έργο που έχει ταξιδέψει σε μεγάλες διεθνείς σκηνές και έχει τιμήσει στιγμές όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα οδηγήσει το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τον Μινωικό Πολιτισμό και την ακατάλυτη αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέσα στο επιβλητικό τοπίο του Ψηλορείτη, εκεί όπου η σκαπάνη του Γιάννη Σακελλαράκη και της Έφης Σαπουνά Σακελλαράκη έφερε στο φως μνήμες τριών και πλέον χιλιετιών, η μουσική θα γίνει γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Μια μελωδική αφήγηση που θα αναδείξει την άρρηκτη σχέση της τέχνης με την ιστορία και τη βαθιά σύνδεση του τόπου με τον πολιτισμό του.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνέλαβε και σχεδίασε τη συγκεκριμένη συναυλία και μουσική σύνθεση αποκλειστικά για τη Ζώμινθο, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία, το μυστήριο και την ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου, ώστε ο ήχος να διαλεχθεί με τη μνήμη και την ψυχή του τόπου.

Τη μοναδική βραδιά πλαισιώνουν ερμηνευτικά η Βερόνικα Δαβάκη, ο Βασίλης Κορακάκης και ο Πάνος Παπαϊωάννου.