Ηράκλειο:Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για τους Ήρωες της Γέργερης και της Νυβρίτου

Στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας τελέστηκε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 25 Ήρωες της Γέργερης και της Νυβρίτου, που εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής και ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Γέργερη – Δήμος Γόρτυνας

Μέρα τιμής και μνήμης στους 25 Ήρωες της Γέργερης και της Νυβρίτου, που στάθηκαν με το κεφάλι ψηλά απέναντι στα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής.

Υπερασπίστηκαν με αξιοπρέπεια και γενναιότητα το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας, προσφέροντας τη ζωή τους για την πατρίδα μας.

Με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε στη θυσία τους.

Η παρακαταθήκη τους παραμένει οδηγός, εμπνέοντας τις επόμενες γενιές.»