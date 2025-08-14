Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για τον Δεκαπενταύγουστο

Γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου και τιμούμε με ευλάβεια την Παναγία και την Ορθοδοξία. Τη μέρα αυτή στέλνουμε μήνυμα αγάπης και ενότητας σε όλον τον κόσμο και δεν ξεχνάμε να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο να μένει πάντα στη σκέψη μας.

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους.