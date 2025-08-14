ΚΡΗΤΗ

Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για τον Δεκαπενταύγουστο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου και τιμούμε με ευλάβεια την Παναγία και την Ορθοδοξία. Τη μέρα αυτή στέλνουμε μήνυμα αγάπης και ενότητας σε όλον τον κόσμο και δεν ξεχνάμε να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο να μένει πάντα στη σκέψη μας.
Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους.

Δήμος Χερσονήσου:Κατάργηση στάσης λεωφορείων υπεραστικής γραμμής ΚΤΕΛ

Οι υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο της σύνταξης...

Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης...

Για δεύτερη χρονιά οι γυναίκες «συναντούν» το Φεστιβάλ Κρήτης,...

Ηράκλειο:Μήνυμα Λευτέρη Αυγενάκη για τους Ήρωες της Γέργερης και της Νυβρίτου
Λιτανευτική Κάθοδος της Παναγίας της Χαρακιανής στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
